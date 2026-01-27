Da Fortini a Juanlu: Zanoli all’Udinese va oltre il semplice compitino

Ora è in prestito all’Udinese con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni più 1 di bonus. Finora, in questa stagione, ha segnato un gol e fornito due assist. Con il Napoli non ha mai avuto una vera occasione.

Un po’ bistrattato, un po’ ignorato, forse dimenticato: questa è la storia di Alessandro Zanoli al Napoli. Ricordiamolo, rimane ancora un giocatore azzurro, anche se attualmente in prestito all’Udinese. Non è solo per il gol di ieri che dovremmo rimpiangerlo: da qualche anno offre prestazioni discrete, ma una vera occasione con la maglia del Napoli non l’ha mai avuta. Intanto si cerca un terzino come Fortini, quando potremmo avercelo già in casa, ma ormai il latte è versato.

Per chi se lo fosse perso, ecco il gol segnato ieri da poco conto contro l’Hellas Verona da Alessandro Zanoli, classe 2000, attualmente in forza all’Udinese:

🚨🇮🇹 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL GOAL FROM ALESSANDRO ZANOLI! WOW! Hellas Verona 1-2 Udinese. pic.twitter.com/PzIAdazGjt — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) January 26, 2026

E queste sono state le sue parole:

«Sono molto felice per questo mio primo gol con la maglia dell’Udinese. Lo aspettavo da tantissimo. Praticamente da quando sono arrivato».

Le statistiche di Alessandro Zanoli

Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto da parte della famiglia Pozzo: 5 milioni più 1 di bonus, contratto fino al 2030 per un laterale dal grande potenziale. All’Udinese ha trovato l’ambiente ideale per crescere, facendo piccoli ma costanti passi avanti grazie alle esperienze accumulate.

Non si dice che sarebbe già titolare, ma vista la frequenza di infortuni e le prestazioni altalenanti del Napoli, sarebbe stato utile averlo a disposizione per Conte invece di cercare Fortini o Juanlu, i cui costi sono decisamente più elevati.

Di seguito giusto qualche numero di questa stagione.

Statistiche Alessandro Zanoli 2025/26 Partite a voto 19 Gol (Casa/Trasferta) 1 (0/1) Assist 2 Rigori segnati/totali 0/0 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Autoreti 0

Aggiungiamo inoltre le seguenti statistiche riprese dal sito One versus One: