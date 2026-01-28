Conte vuole togliersi di dosso quest’aura di sfor­tuna che c’è sul Napoli con mezza squa­dra fuori per infor­tu­nio

È la serata del dentro-fuori, il Napoli si gioca la Champions contro il Chelsea la squadra che ha vinto la sua ultima Premier con Antonio Conte in panchina.

Ne scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Il Chel­sea è stato forse il punto più alto della car­riera di Conte, lo prese decimo in clas­si­fica, vinse la Pre­mier. Chiuse a 93 punti con 30 vit­to­rie. Nes­suno così dopo di lui. Anto­nio con­tro i Blues nella gara della vita per il Napoli in Cham­pions. Altri mondi, dice oggi («nes­suna squa­dra in Ita­lia può per­met­tersi certi inve­sti­menti»), grandi gioie («rin­gra­zio la fami­glia Abra­mo­vic per l’oppor­tu­nità») e pure qual­che dolore («Diego Costa mi accusa? Nel cal­cio ci sono per­sone stu­pide»). Sor­ride, Conte. Come a voler togliersi di dosso quest’aura di sfor­tuna che c’è sul Napoli con mezza squa­dra fuori per infor­tu­nio.

Ha perso anche il por­tiere Milin­ko­vic (tre set­ti­mane) e Lukaku, rien­trato, è ben lon­tano dalla con­di­zione otti­male. Tant’è. Pre­dica corag­gio: «Senza paura e a testa alta — dice — la nostra emer­genza è una costante, quando ti aspetti che le cose miglio­rino invece c’è una novità inat­tesa. Non c’è fine al peg­gio, ma biso­gna con­ser­vare l’otti­mism». Nes­sun alibi: «Pian­gersi addosso non serve, sap­piamo che siamo gli stessi da tante par­tite ma non abbiamo paura del Chel­sea e di nes­sun altro. Non è facile ma daremo tutto. Come è stato anche con la Juven­tus, ho qual­che ram­ma­rico solo per l’errore fatto col Cope­na­ghen, quella sì che è stata un’occa­sione persa».