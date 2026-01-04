Conte non ha mai battuto Sarri e il Napoli non digerisce le gare alle 12.30
Il Corriere della Sera: le sfide all’ora di pranzo non sono proprio le preferite del team azzurro: delle ultime sette ne ha vinte soltanto tre.
Conte non ha mai battuto Sarri che prese il suo posto al Chelsea
Antonio Conte non ha mai vinto contro Maurizio Sarri e il Napoli non batte la Lazio da tre anni. Di numeri e non solo scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera a poche ore da Lazio-Napoli che si giocherà oggi alle 12.30.
Scrive il Corsera:
Contro l’avversario di oggi, Sarri, Antonio non ha mai saputo vincere. Il numero degli incroci — due con altrettante sconfitte — non basta a stabilire un vero e proprio trend, piuttosto rappresenta un piccolo tabù che l’allenatore del Napoli prova a sfatare. Ma dovrà affidarsi molto alla legge dei grandi numeri, ché la Lazio è una squadra che il Napoli non batte da tre anni; ché le sfide all’ora di pranzo non sono proprio le preferite del team azzurro: delle ultime sette ne ha vinte soltanto tre.
Con l’ex tecnico napoletano, che invece si tiene incollata a vita l’etichetta della «Grande Bellezza» portata a Napoli nell’anno in cui con 91 punti non vinse lo scudetto, si sono sfiorati. I precedenti nel campionato del lockdown: due vittorie di Sarri sulla panchina della Juve, guidata fino allo scudetto prima dell’esonero, contro Conte che era invece all’inter, dove nel 2021 vinse il tricolore, prima del ritorno a Londra. Già, Londra, la Premier, il Chelsea. Dove fu staffetta nell’estate 2018. Il 13 luglio l’esonero di Conte, 24 ore dopo l’annuncio di Sarri. Ci sono oggi tanti buoni motivi.
