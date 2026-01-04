Conte non ha mai battuto Sarri e il Napoli non digerisce le gare alle 12.30

Il Corriere della Sera: le sfide all’ora di pranzo non sono pro­prio le pre­fe­rite del team azzurro: delle ultime sette ne ha vinte sol­tanto tre.

Conte non ha mai battuto Sarri che prese il suo posto al Chelsea

Antonio Conte non ha mai vinto contro Maurizio Sarri e il Napoli non batte la Lazio da tre anni. Di numeri e non solo scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera a poche ore da Lazio-Napoli che si giocherà oggi alle 12.30.

Scrive il Corsera:

Con­tro l’avver­sa­rio di oggi, Sarri, Anto­nio non ha mai saputo vin­cere. Il numero degli incroci — due con altret­tante scon­fitte — non basta a sta­bi­lire un vero e pro­prio trend, piut­to­sto rap­pre­senta un pic­colo tabù che l’alle­na­tore del Napoli prova a sfa­tare. Ma dovrà affi­darsi molto alla legge dei grandi numeri, ché la Lazio è una squa­dra che il Napoli non batte da tre anni; ché le sfide all’ora di pranzo non sono pro­prio le pre­fe­rite del team azzurro: delle ultime sette ne ha vinte sol­tanto tre.

Con l’ex tec­nico napo­le­tano, che invece si tiene incol­lata a vita l’eti­chetta della «Grande Bel­lezza» por­tata a Napoli nell’anno in cui con 91 punti non vinse lo scu­detto, si sono sfio­rati. I pre­ce­denti nel cam­pio­nato del loc­k­down: due vit­to­rie di Sarri sulla pan­china della Juve, gui­data fino allo scu­detto prima dell’eso­nero, con­tro Conte che era invece all’inter, dove nel 2021 vinse il tri­co­lore, prima del ritorno a Lon­dra. Già, Lon­dra, la Pre­mier, il Chel­sea. Dove fu staf­fetta nell’estate 2018. Il 13 luglio l’eso­nero di Conte, 24 ore dopo l’annun­cio di Sarri. Ci sono oggi tanti buoni motivi.

