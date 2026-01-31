Conte: «Col Chelsea gara positiva, in Europa giocando così si farà bene. Lukaku? È difficile anche valutarlo»

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena a breve al Maradona. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato.

Conte: «Lukaku non è pronto, organizzeremo delle partitelle in settimana»

«A livello emotivo ho voluto valutare con loro la gara, che è stata positiva. Non siamo stati premiati col Chelsea per lo sforzo prodotto, c’è rammarico e delusione di essere usciti fuori dalla competizione. C’è comunque anche la consapevolezza che a livello europeo siamo sulla strada giusta, quello che facciamo ci può portare ad avere soddisfazioni. Non siamo stati fortunati, abbiamo avuto e continuiamo ad avere defezioni. C’è da trarre delle indicazioni e dev’essere così, perché in futuro si potrà fare meglio. Lukaku? Lukaku ha giocato 19 minuti in due partite, ha avuto un infortunio brutto e sta accelerando. Noi dobbiamo avere pazienza e cercare di mettere qualche partitella settimanale per fargli avere ritmo di gara. Finora con soli mezzi allenamenti diventa difficile anche valutarlo, cercare di portarlo a un livello alto. Comunque riveste per noi un’importanza elevatissima, mi auguro che possa continuare a migliorare come ci auguriamo che possa esserci qualche rientro pure se le partite diminuiranno, altrimenti sarebbe impossibile»

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli