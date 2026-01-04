Conte esplode al gol di Rrahmani: «Era ora, era ora!» VIDEO 

Il Napoli batte la Lazio di Maurizio Sarri per due a zero. Una vittoria che ha riempito di gioia i calciatori, ma anche l’allenatore Antonio Conte che dopo il gol di Rrahmani si è lasciato andare ad un labiale che lascia trasparire la sua soddisfazione.

Il tecnico azzurro, come riportato dai social della Lega Serie A, ha urlato: «Era ora, era ora!».

Potrebbe interessarti: Imbarazzante il dominio del Napoli, ha scherzato la Lazio: è finita 2-0 solo perché non ha voluto infierire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea)

Lo stesso Conte ha risposto ad una domanda sulla sua esclamazione in conferenza

«Penso che il mio finalmente lasci presupporre che proviamo queste situazioni anche su palle inattive e Amir è uno dei tanti che dovrebbe essere più convinto quando va perché anche con la Cremonese aveva avuto una palla importante. Nel finalmente c’era il fatto che le proviamo. le riproviamo. Anche oggi molto contento della prestazione che è stata di alto livello, giocare all’Olimpico in casa della Lazio è difficile e farlo come abbiamo fatto noi fin dal principio significa che abbiamo fatto una partita di pulizia tecnica importante. Manca sempre il cinismo sotto porta e adesso dobbiamo continuare su questa strada perché quando abbiniamo le qualità alla giusta attenzione ci possiamo togliere delle soddisfazioni. La Supercoppa non la vinci per caso, lo abbiamo fatto in maniera importante. Adesso ci sono partite ogni tre giorni e non so dire cosa accadrà perché abbiamo sempre pochi giocatori e ci sarà un sovraccarico di peso di partite. Oggi abbiamo avuto l’espulsione di Mazzocchi e il problema di Neres che non è muscolare e mi auguro non sia niente di grave, perché non ne abbiamo bisogno».