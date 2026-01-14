Conte è consapevole di essere esploso a San Siro, neanche si era accorto del check per il rigore

Antonio Conte neanche si era accorto che a San Siro domenica sera fosse in corso il check per il famigerato step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. È documentato da Dazn nell’ottima trasmissione “Bordocam”. Se ne accorge praticamente quando la decisione viene presa. Esplode come abbiamo visto e l’espulsione diventa inevitabile.

Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:

Nean­che si era accorto che fosse in corso un check che avrebbe poi asse­gnato il rigore all’inter. Dome­nica sera a San Siro Conte è let­te­ral­mente esploso, e lo sa. Anto­nio — sì uomo impul­sivo con rea­zioni tante volte estreme ma capace poi di razio­na­liz­zare ogni cosa — ha aspet­tato il ver­detto del giu­dice spor­tivo in maniera molto con­sa­pe­vole. Sa quel che ha fatto, cono­sce le regole. È stato in silen­zio — ma que­sta ormai fuori dal campo non è una novità — incro­ciando le dita. Sono due le gior­nate di squa­li­fica (oltre a 15 mila euro di multa), e nelle peg­giori pre­vi­sioni ci stava pure che potes­sero essere tre. Un po’ il fiato lo ha tirato.

