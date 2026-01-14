Conte è consapevole di essere esploso a San Siro, neanche si era accorto del check per il rigore
Il Corsera: è un uomo impulsivo con reazioni tante volte estreme ma capace poi di razionalizzare ogni cosa, ha tirato il fiato alle due giornate
Antonio Conte neanche si era accorto che a San Siro domenica sera fosse in corso il check per il famigerato step on foot di Rrahmani su Mkhitaryan. È documentato da Dazn nell’ottima trasmissione “Bordocam”. Se ne accorge praticamente quando la decisione viene presa. Esplode come abbiamo visto e l’espulsione diventa inevitabile.
Ne scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:
Neanche si era accorto che fosse in corso un check che avrebbe poi assegnato il rigore all’inter. Domenica sera a San Siro Conte è letteralmente esploso, e lo sa. Antonio — sì uomo impulsivo con reazioni tante volte estreme ma capace poi di razionalizzare ogni cosa — ha aspettato il verdetto del giudice sportivo in maniera molto consapevole. Sa quel che ha fatto, conosce le regole. È stato in silenzio — ma questa ormai fuori dal campo non è una novità — incrociando le dita. Sono due le giornate di squalifica (oltre a 15 mila euro di multa), e nelle peggiori previsioni ci stava pure che potessero essere tre. Un po’ il fiato lo ha tirato.
Leggi anche: Conte ha lavato i panni sporchi davanti a tutti («Non accompagno un morto»), il suo Napoli gioca a petto in fuori