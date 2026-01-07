Con chi ce l’aveva Spalletti? «C’è chi offende con i video perché hanno amici che allenano da altre parti»

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni enigmatiche in conferenza stampa. Con chi ce l’aveva il tecnico?

Le parole di Spalletti

«Ci sono quelli che hanno a cuore gli amici che hanno da un’altra parte e tentano di mettere confusione con questi videino che si fanno con il cellulare in mano, con offese di tutti i generi. Perché? Perché hanno a cuore le sorti… hanno un amico, che allena da un’altra parte, hanno a cuore un’altra squadra. E fanno i fenomeni. Ti dicono che deve dire lui chi è che batte i rigori; come tutti i calci piazzati e fasi di possesso e non, sono cose dette, fatte vedere e scritte prima di ogni partita all’interno dello spogliatoio».

A Spalletti va riconosciuto che non le manda a dire e fa bene.pic.twitter.com/gSiDYbazTE — Willy Signori (@willy_signori) January 6, 2026

C’è chi dice che il messaggio era riferito al giornalista Sandro Sabatini; chi, invece, a Damiano Er Faina che in effetti su Facebook ha risposto con un video alle dichiarazioni di Spalletti:

«In trent’anni di carriera hai vinto due scudetti, uno in Russia, uno a Napoli l’altro ieri. Un giorno ci dovrai spiegare che ca**o hai combinato con l’Italia. Oggi hai preso una squadra forte. I tifosi della Juventus fino all’altro ieri erano abituati a Motta e Tudor, il nulla cosmico. Tu sei un po’ più bravo, perciò ti stanno esaltando, non tutti fortunatamente perché stai facendo qualcosa di normale, la Juve è una grande squadra, una delle più importanti al mondo. Stai facendo il tuo, stai come il Como in classifica: niente di eccezionale, dovresti stare più su. Vediamo se ci arrivi, Luciano».