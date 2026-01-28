Noi, le ragazze dello zoo di Melbourne. Coco Gauff e le tenniste combattono per la loro privacy

Nulla a Melbourne Park quest’anno ha suscitato più dibattito del determinato sfogo di Coco Gauff, che ha distrutto la propria racchetta nel corridoio sotto il Rod Laver Arena.

Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

Racconta il Telegraph:

“Quando ha scelto quell’angolo poco frequentato del complesso, Gauff sperava di sfuggire alle telecamere sempre presenti intorno al backstage dell’Australian Open. Non ci è riuscita. Di conseguenza, Gauff è entrata nella sala stampa martedì – subito dopo la deludente sconfitta nei quarti contro Elina Svitolina – lamentandosi che ‘l’unico posto privato che abbiamo è lo spogliatoio’. Mercoledì, Gauff ha ricevuto un ampio sostegno dalle sue colleghe che hanno criticato l’elevata sorveglianza tecnologica del torneo”.

La numero 2 del mondo Iga Swiatek ha espresso il concetto in maniera colorita:

“La domanda è: siamo tenniste o siamo, tipo, animali nello zoo, osservati anche mentre facciamo i bisogni, capite?”

E scrive ironicamente il quotidiano inglese:

“Ma se ribaltiamo il punto di vista di Swiatek, possiamo osservare la questione da un’altra prospettiva. Gli zoo possono prendersi cura dei loro animali solo perché fanno pagare il biglietto. Allo stesso modo, lo sport può permettersi di pagare i propri atleti solo se questi rendono e sono redditizi”.

Coco Gauff sfoga la sua rabbia

Scrive il Telegraph:

“Nell’economia dell’attenzione moderna, non sono le prestazioni sportive migliori a farsi notare. Al contrario: attirano l’attenzione quei momenti in cui gli atleti abbassano la guardia e mostrano di essere come noi, solo con un servizio da 200 km/h in più.

Pensiamo alle storie che hanno animato questo Australian Open. Prima, l’oscura tennista turca Zeynep Sonmez è diventata un’eroina per aver aiutato una raccattapalle colpita dal caldo ai margini del campo. Per quanto riguarda il sette colpi di Gauff sulla racchetta, ha ricevuto il sostegno online del marito di Serena Williams, Alexis Ohanian”.

Su X, Ohanian ha scritto: “Amiamo lo sport perché è crudo, perché questi atleti danno tutto nella battaglia e a volte (come nella vita) non vinci… ma Coco non ha fatto nulla di sbagliato qui.”

NGL I love this energy and emotion from @CocoGauff — we love sports because it’s raw, because these athletes put their ALL into the battle and sometimes (like life) you don’t win. Media are gonna spin this private moment for a headline to get some clicks, but Coco did nothing… https://t.co/bwcl5eHfQ3 pic.twitter.com/LLB2iARLMx — Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) January 27, 2026

Scrive poi il quotidiano inglese:

“Anche questa affermazione va ribaltata e corretta grammaticalmente. Sì, signor Ohanian, amiamo lo sport perché è crudo, e apprezziamo vedere le emozioni autentiche in gioco. Ma chi ha detto che Gauff abbia fatto qualcosa di sbagliato? Chiunque sia empatico concorderebbe sul fatto che abbia mostrato grande autocontrollo aspettando di essere nel backstage, e ancora più consapevolezza proteggendo volontariamente lo staff di supporto”.

Ha continuato dicendo il marito di Serena Williams:

“So che devo sfogare quell’emozione, altrimenti diventerei irritabile con chi mi sta intorno, e loro non lo meritano.”

Quando lo sport diventa uno zoo

Anche Simon Briggs del Times ha detto la sua:

“Non condannatemi, almeno non ancora. Provo grande simpatia per Coco Gauff, che è stata filmata da una telecamera in quella che credeva fosse un’area privata del backstage mentre sfogava la rabbia distruggendo la sua racchetta dopo la sconfitta umiliante contro Elina Svitolina all’Australian Open. Non approvo la distruzione della racchetta, ma concordo pienamente con Gauff sul grave problema di mancanza di privacy nello sport d’élite.

Essere un atleta professionista oggi significa essere costantemente osservati, in modi che possono sorprendere, scioccare o addirittura indignare. Molti sport richiedono agli atleti di subire controlli antidoping invasivi, di dare campioni di urina con supervisione diretta e di essere reperibili praticamente ogni giorno, anche in vacanza. Queste pratiche possono risultare opprimenti e degradanti per chi non ha nulla da nascondere”.