Classifica Champions League aggiornata: Napoli 23esimo, ma alcune squadre devono ancora giocare
Il Napoli attende i risultati delle sfide di Champions di domani e poi dovrà affrontare il Chelsea al Maradona
Il Napoli pareggia contro il Copenaghen e si porta a 8 punti nella classifica di Champions. Una posizione eccessivamente in bilico per essere sicuri di superare la fase a gironi con i playoff di Champions. Da considerare che ci sono squadre ad 8 punti ma con una partita in meno rispetto al Napoli come Benfica e Qarabag. La prossima sfida gli uomini di Conte la giocheranno in casa contro il Chelsea in Champions League.
Classifica Champions League Napoli
Arsenal 21 punti
Real Madrid 15 punti
Bayern Monaco 15 punti
Tottenham 14 punti
PSG 13 punti
Sporting Lisbona 13 punti
Manchester City 13 punti
Atalanta 13 punti
Inter 12 punti
Atletico Madrid 12 punti
Liverpool 12 punti
Borussia Dortmund 11 punti
Newcastle 10 punti
Chelsea 10 punti
Barcellona 10 punti
Marsiglia 9 punti
Juventus 9 punti
Galatasaray 9 punti
Bayer Leverkusen 9 punti
Monaco 9 punti
PSV 8 punti
Olympiacos 8 punti
SSC Napoli 8 punti
Copenhagen 8 punti
Qarabag 7 punti
Cub Brugge 7 punti
Bodo/Glimt 6 punti
Benfica 6 punti
Pafos 6 punti
Union SG 6 punti
Ajax 6 punti
Athletic Bilbao 5 punti
Eintracht Francoforte 5 punti
Slavia Praga 3 punti
Villarreal 1 punto
Kairat 1 punto
Dalla posizione 1 – 8 qualificazione agli Ottavi di Finale.
Dalla posizione 9 – 24 qualificazione ai Playoff (spareggi).
Dalla posizione 25 – 36 eliminazione da ogni competizione.
Calendario Champions League Napoli
Questo il calendario Champions del Napoli con le restanti partite:
Settima giornata: 20 gennaio 2026 ore 21:00 Copenaghen-Napoli
Ottava giornata: 28 gennaio 2026 ore 21:00 Napoli-Chelsea