Chelsea, la situazione è precipitata: Enzo Maresca potrebbe presentare le dimissioni

Insanabile la frattura con la dirigenza della formazione londinese. I risultati sono negativi. Oggi previsto un vertice (Times e Daily mail)

Il 2026 in casa Chelsea potrebbe cominciare con una rivoluzione. Secondo il Times la dirigenza della formazione londinese incontrerà in giornata Enzo Maresca per fare il punto della stagione. Non si esclude una clamorosa decisione del tecnico italiano che potrebbe anche dimettersi.

Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime sette partite di Premier League. La squadra è stata fischiata a Stamford Bridge dopo il pareggio per 2-2 di martedì contro il Bournemouth. A creare una profonda incertezza sulla sua posizione è soprattutto il rapporto ormai teso tra l’allenatore e i vertici del club. Lo stesso tecnico che, secondo quanto riferito, starebbe valutando le proprie opzioni.

Maresca, 45 anni, aveva lasciato intravedere fratture con i piani alti già dopo la vittoria per 2-0 contro l’Everton dello scorso mese. Allora dichiarò di aver vissuto “le peggiori 48 ore” del suo mandato prima della partita. Aggiunse di aver avvertito una “mancanza di supporto”. In seguito si rifiutò di chiarire a chi fossero riferiti quei commenti. Le sue parole colsero di sorpresa molti all’interno del club, compreso lo spogliatoio.

Il Chelsea ha cinque direttori sportivi, guidati da Paul Winstanley e Laurence Stewart, mentre il cofondatore di Clearlake Capital, Behdad Eghbali, è la figura più in vista del club all’interno del consorzio BlueCo, proprietario del Chelsea. Questi dirigenti tengono regolarmente briefing post-partita con l’allenatore e sono spesso visti attraversare il campo di Stamford Bridge al fischio finale per svolgere queste riunioni nei pressi degli spogliatoi.

Domenica il Chelsea giocherà contro il Manchester City e Maresca dovrebbe parlare con i media domani presso il centro di allenamento del Chelsea per presentare in anteprima la partita.

Il Daily Mail Sport ha riportato ieri sera che, sebbene il Chelsea speri di poter aspettare fino alla revisione prevista per quest’estate (che era prevista dopo due anni di gestione del tecnico italiano per valutare i progressi), si è capito che sarebbero pronti ad agire prima, se necessario.

È anche possibile che Maresca decida di andarsene di comune accordo se sentisse di non poter più continuare con il Chelsea.