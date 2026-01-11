Ciro Ferrara non ha dubbi: «Grandissima partita del Napoli»

Al termine della sfida tra il Napoli e l’Inter, terminata in pareggio per 2-2 begli studi di Dazn Ciro Ferrara a commentato la prestazione degli azzurri

«Considerata anche la situazione infortuni del Napoli, credo che sia stata una grandissima partita del Napoli, Soprattuto nel momento in cui è andata in svantaggio due volte e ha recuperato»

Leggi anche: McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche: è un calciatore gigantesco (grazie Ten Hag)

Sull’atteggiamento a fine gara

«Gli azzurri hanno dato intensità in tutta la gara, tanto è vero che gli attaccanti dell’Inter hanno fatto una gran fatica. Ha giocato, ha avuto possesso gara e ha avuto il coraggio. A fine partita i giocatori dell’Inter escono come se fosse una sconfitta, quelli di Conte consapevoli di aver fatto un grande match»