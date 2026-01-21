Chivu nemmeno saluta Conte? Da Sky: “Mister, la sta ascoltando Conte” e Chivu se ne va: “Buona sera a tutti”

Il caso sui social è montato. A Sky Sport si sono incrociati Chivu e Conte nei rispettivi post-partita. L’allenatore dell’Inter aveva appena finito di parlare dopo la confitta interna con l’Arsenal e da studio lo hanno informato della presenza di Conte: “La sta ascoltando”. A quel punto il tecnico dell’Inter nemmeno lo ha salutato e si è congedato: “Buona sera a tutti”. Potrebbe essere che Chivu non abbia capito bene perché il post-partita si svolge comunque in un clima di confusione. O invece potrebbe essere che Chivu abbia ascoltato e abbia optato per la soluzione presa: niente saluti e ciao ciao. Noi propendiamo per la prima ipotesi, il mondo Inter (guardando X) per la seconda.

“Mister, la sta ascoltando Antonio Conte” Chivu: “Buona sera a tutti” pic.twitter.com/ZY8H3Mutep — Daniele Mari (@marifcinter) January 20, 2026

A Sky incrocio tra Chivu e Conte per qualche secondo. “Non so se vogliono salutarsi…”https://t.co/QCAiQmIQa7 — Fcinter1908 (@fcin1908it) January 20, 2026

