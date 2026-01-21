Home » Approfondimenti » Media e social

Chivu nemmeno saluta Conte? Da Sky: “Mister, la sta ascoltando Conte” e Chivu se ne va: “Buona sera a tutti”

I due si sono incrociati a Sky ma il tecnico dell'Inter se n'è andato appena gli hanno detto di Conte. Non ha sentito bene o ha sentito troppo bene?

Il caso sui social è montato. A Sky Sport si sono incrociati Chivu e Conte nei rispettivi post-partita. L’allenatore dell’Inter aveva appena finito di parlare dopo la confitta interna con l’Arsenal e da studio lo hanno informato della presenza di Conte: “La sta ascoltando”. A quel punto il tecnico dell’Inter nemmeno lo ha salutato e si è congedato: “Buona sera a tutti”. Potrebbe essere che Chivu non abbia capito bene perché il post-partita si svolge comunque in un clima di confusione. O invece potrebbe essere che Chivu abbia ascoltato e abbia optato per la soluzione presa: niente saluti e ciao ciao. Noi propendiamo per la prima ipotesi, il mondo Inter (guardando X) per la seconda.

Quando Chivu disse: «Quello che dice Conte non mi interessa».

Chivu su Conte: «Noi giovani possiamo solo ammirarlo e imparare da lui»

