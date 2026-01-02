Chevalier al Psg è tornato in prima linea, l’infortunio di Safonov l’ha rimesso in pista

Lucas Chevalier è pronto a riconquistare il suo posto da titolare nel Psg dopo una prima parte di stagione non semplice. Ricordiamo che è arrivato dal Lille per 40 milioni per sostituire Gigio Donnarumma.

Chevalier pronto a rientrare col Psg

Le Parisien scrive:

È in Alta Savoia che Lucas Chevalier si è preso del tempo, durante le vacanze di Natale, di riossigenarsi e ricaricare le batterie, circondato dalla sua famiglia e dalla sua compagna. Una pausa prima di rituffarsi nella sua vita quotidiana da primo portiere del Psg. Un ritorno alla normalità per lui dopo le ultime settimane turbolente segnate da un mese di dicembre trascorso in infermeria e poi in panchina. Mentre l’infortunio alla caviglia ha permesso a Matvey Safonov di brillare in quattro partite, il “karma” ha poi colpito il russo, indisponibile fino a metà gennaio. Il portiere francese si ritrova quindi di nuovo in prima linea. Lucas Chevalier sa che la finestra che gli si riapre è un’occasione da non perdere. Può permettergli di dimostrare il suo valore e riguadagnare l’ascesa nel suo duello a distanza con il 26enne russo.

La gerarchia in questa posizione non era mai stata così incerta dopo la prestazione di Matvey Safonov contro il Flamengo, con quattro tiri in porta fermati e la telenovela intorno all’identità del portiere numero uno del Psg si preannunciava calda. Ma tutto è ora temporaneamente in pausa. L’ex portiere del Lille mostra ancora la stessa fiducia nonostante i primi mesi difficili e si considera mentalmente pronto a riconquistare il suo posto da titolare: «È un ragazzo a cui piacciono le sfide», hanno dichiarato dallo spogliatoio del Psg. Ogni giorno sta familiarizzando con gli allenamenti di Alvarez, il preparatore dei portieri del club.