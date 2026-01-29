Champions, la Spagna fa peggio dell’Italia: solo il Barcellona tra le prime otto, Villarreal e Athletic Bilbao eliminati

As: cinque squadre inglesi su sei eviteranno i play-off, a testimonianza dell'egemonia della Premier. Real e Atletico Madrid passeranno per i play-off.

Che fine ha fatto l’ “Armada Invencible”, quella che ha dominato il mondo del calcio fino a qualche anno fa? Se lo chiede As di fronte ad una Inghilterra che continua a dominare in Europa al termine della prima fase della Champions League.

Scrive il quotidiano:

Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Manchester City attendono i loro avversari negli ottavi di finale. Solo il Newcastle, proveniente dalla Premier League, dovrà affrontare i play-off. Questo record quasi perfetto, questa egemonia e superiorità della Premier League, contrasta nettamente con la debacle subita dalle squadre spagnole nell’ultima giornata della fase a gironi.

L’Italia, invece, non ha portato squadre tra le prime otto, ne ha portate tre ai play-off: Atalanta, Inter e Juventus. Eliminato, invece, il Napoli.

Spagna peggio dell’Italia, unica nazione a perdere due squadre in un colpo solo

Il Barcellona è stata l’unica squadra in grado di salvare un po’ di orgoglio per il calcio spagnolo. Tuttavia, ha dovuto recuperare il gol iniziale del Copenaghen (il match è finito 4-1). Alle clamorose sconfitte di Real Madrid (4-2) e Atlético Madrid (1-2), che li hanno visti uscire dalle prime otto, si sono aggiunte le eliminazioni dell’Atletico Bilbao (2-3) e Villarreal (3-0). Mentre i club inglesi hanno mantenuto tutte le loro squadre nella massima competizione continentale, la Liga è l’unica tra i principali campionati europei ad aver perso due rappresentanti in un colpo solo.

La Premier League appare così superiore che le sue squadre non hanno nemmeno bisogno di esprimersi al meglio per dominare. Basta osservare la forma attuale delle cinque formazioni tra le prime otto. L’Arsenal è in testa sia in Inghilterra sia in Europa, ma in Premier League non vince da tre partite. Il Liverpool è reduce da cinque partite consecutive senza successi in campionato, mentre il Tottenham è quattordicesimo con 28 punti, più vicino alla retrocessione che al quarto posto. Chelsea e Manchester City, infine, hanno rispettivamente due e una vittoria in Premier League in questo 2026.

Continua l’analisi di As:

Solo il Villarreal, protagonista di una disastrosa campagna europea – penultimo in classifica a pari punti con il Kairat Almaty – ha perso cinque partite. A queste si aggiungono le due sconfitte del Barcellona, le tre ciascuna di Real Madrid e Atlético Madrid e le quattro dell’Atletico Bilbao. In totale, 17 sconfitte spagnole nella fase a gironi della Champions League 2025-2026. Molte sono arrivate negli scontri diretti tra squadre di Premier League e Liga, con un bilancio complessivo di 9-1 a favore dei club inglesi