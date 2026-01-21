Champions: il Napoli stasera è fuori, l’Atalanta lo inguaia ulteriormente. La squadra di Conte deve battere il Chelsea

Al momento il Napoli è fuori dai play-off, è 25esimo, scavalcato del Bilbao che ha vinto 3-2 a Bergamo. Servono i tre punti oppure un pareggio con un bel po' di incastri favorevoli

Champions, l’Atalanta perde col Bilbao e inguaia ulteriormente il Napoli. La squadra di Conte deve battere il Chelsea

L’Atalanta ha messo ulteriormente nei guai il Napoli. La sconfitta interna col Bilbao per 2-3 ha lanciato la squadra basca al 23esimo posto facendo scivolare il Napoli al 25esimo e quindi al momento prima squadra non qualificata. A questo punto il Napoli per qualificarsi ha solo una strada da percorrere: battere il Chelsea mercoledì prossimo nella serata in cui tutte le partite si giocheranno in contemporanea. Con una vittoria, il Napoli sarebbe dentro, finirebbe a 11 punti. Il Chelsea stasera ha battuto 1-0 il Pafos, è ottavo in classifica, e a Napoli si gioca la possibilità di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale.

Fin quando il Bilbao stava perdendo, con una serie di incastri il Napoli sarebbe potuto sopravvivere persino con un pareggio col Chelsea. Ma adesso è davvero molto complicato, sia pure ancora possibile statisticamente parlando. Il Napoli tra l’altro è messo malissimo come differenza reti: è a meno cinque, pesano tantissimo i sei gol incassati dal Psv nella trasferta di Eindhoven.

Il Napoli oggi è 25esimo con 8 punti, a pari merito con

Psv Eindhoven (22esimo, +2 in differenza reti)

Bilbao (23esimo, -3)

Olympiakos (24esimo, -5)

Copenaghen (26esimo -6).

Vanno però tenute in considerazione anche le squadre con 7 e 6 punti, e anche quelle con 9 punti.

Vediamo la classifica e scriviamo anche la partita del prossimo turno della squadra interessata.

A sette c’è il Bruges (-5 diff. reti)

A sei punti invece:

Bodoe Glimt (-2)

Benfica (-4)

Pafos (-6)

Saint-Gilloise (-10)

Ajax (-12)

A 9 punti ci sono:

Marsiglia (+1)

Leverkusen (-4)

Monaco (-6)

Mettiamo anche le partite delle squadre dirette concorrenti del Napoli

Le partite che ci interessano sono:

Ajax-Olympiakos

Bilbao-Sporting Lisbona

Atletico Madrid-Bodoe Glimt

Barcellona-Copenaghen

Bayer Leverkusen-Villarreal

Benfica-Real Madrid

Bruges-Marsiglia

Monaco-Juventus

Psv-Bayern Monaco

Pafos-Slavia Praga

Union Saint Gilloise-Atalanta