C’è anche il Napoli su Bernardo Silva, può andare a Como (lo dicono a Sky tra Caressa e Di Canio)

Bernardo Silva potrebbe arrivare in Italia, pare non a gennaio. Il portoghese – che è a fine corsa col Manchester City – potrebbe anticipare il suo addio alla squadra di Guardiola. Il Napoli è su di lui ma ci sono anche altre squadre. Paolo Di Canio non ne ha mai fatto il nome però Caressa lo ha incalzato e poi è spuntato il suo nome. Di Canio ha detto del Napoli ma anche di squadre che giocano molto il pallone, alla Guardiola. E allora si è arrivati al Como che – parole di Di Canio – «può prendere chiunque».

Il Como non fa la Champions (a meno che non giochi la prossima) ma ha un progetto molto interessante. Il Napoli ha già De Bruyne, a meno che non accada qualcosa.