Cassano: “Vergara mi ha impressionato. Va dato merito anche ad Antonio Conte che lo sta facendo giocare”

A Viva el Futbol: "Gattuso dovrebbe pensarci: può far comodo anche all'Italia. Napoli-Chelsea? Hanno vinto i singoli migliori contro la squadra più forte, che è stata il Napoli. Però questo è il calcio"

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha così commentato la disfatta del Napoli in Champions. Non sono mancate parole di elogio ad Antonio Vergara.

Le parole di Cassano

Ma guarda la partita, io ero convinto fino alla morte che il Napoli avrebbe fatto una grande partita ed ero convinto anche sull’1-0. Ho detto: stasera il Napoli vince, perché vedevo che stava attaccando con otto giocatori nella metà campo a fare pressing. Ha fatto una partita meravigliosa, stupenda, contro una squadra forte, campione del mondo. È la prima squadra campione del mondo nella storia, quest’anno è diventata campione del mondo.

Il Chelsea Ha buttato dentro Palmer, Bynoe-Gittens, Garnacho, Chalobah. Il Napoli ha delle difficoltà numeriche, di giocatori più forti, e fino all’ultimo Lukaku poteva fare anche il tre pari. Ha fatto una grandissima partita.

Su Vergara

Ragazzi, io stasera sono rimasto impressionato da un ragazzo: Vergara. L’avevo visto poco e niente, qualche minuto più o meno, un giocatore forte, forte, forte. E occhio, Lele, agli spareggi con l’Italia, perché lui può venir molto comodo con l’Italia, perché non è che tu dici giochi Napoli contro il Qarabag o contro l’Almaty, eccetera. Ha fatto una partita meravigliosa contro giocatori di livello, c’ha forza nelle gambe, non so se è una mezzala o un esterno destro che può venir dentro.

Una cosa è certa quando si parla di giocatori giovani: non quanti anni ha? Ventidue? Ventidue, ventitré? Perfetto. Ho visto stasera un giocatore giovane, ventidue anni, che ha fatto una partita meravigliosa, migliore in campo delle due squadre. Lascia stare João Pedro che ha fatto due gol, però migliore in campo con continuità, con qualità. Ragazzi, Vergara. Complimenti al Napoli, complimenti a Conte, complimenti a sto ragazzino qua.

Sulla partita

Hanno vinto i singoli migliori contro la squadra più forte, che è stata il Napoli. Però questo è il calcio. Però stasera rimango impressionato da sto ragazzo qua, Vergara, e va dato merito, scusa, all’allenatore, che se ne sbatte. Se uno è forte, è giovane, se ne sbatte i coglioni, l’ha buttato dentro senza ma. Merito anche di Antonio Conte a buttarlo dentro. Lo sta facendo giocare sempre e stasera gli ha dato merito che ha fatto una grande partita.

Rino, pensaci, perché questo ragazzo è veramente forte, forte, e se me lo dimostra stasera davanti a 70.000 persone contro giocatori fenomenali, significa un giocatore che può prenderlo in considerazione anche la Nazionale già per marzo. Giocatore veramente forte.