Cassano: «Il Napoli non ti aspetta più, in questi tre mesi ho visto il miglior Conte di sempre»

A Viva el Futbol: «Ha lui le chiavi della squadra, nonostante i meriti dei giocatori. In tutta la sua carriera questi tre mesi hanno fatto vedere il calcio migliore, viene a prenderti alto e attaccano in tanti»

Antonio Cassano, nella consueta puntata di Viva el Futbol condivisa con Adani e Ventola, ha parlato tra gli altri argomenti anche del Napoli di Conte che ha dominato la Lazio di Sarri.

Cassano: «Questo è il calcio migliore della carriera di Conte»

«Politano per un periodo Conte non lo ha fatto giocare, è rimasto con la spina attaccata. L’allenatore gli ha fatto vedere la sua fiducia costantemente e ora lo ha rimesso da quinto, che per un’ala non è lo stesso. Mi piace tanto come giocatore, contro la Lazio però mi è piaciuto anche Spinazzola. Una roba impressionante. Io le chiavi le do sempre a un allenatore come Conte. Stanno giocando benissimo, probabilmente in tutta l’era Conte questo è il calcio più bello che io abbia mai visto.

In questi ultimi due-tre mesi, Supercoppa compresa. Non avevo mai visto Conte così, non ti aspetta più, uomo su uomo, in tanti attaccano e quando c’è da difendersi ci si difende. Si tratta di una squadra completa, non giocano dietro la linea della palla. Sanno cosa fare, poi ogni giocatore che metti dentro ti rende al massimo. Davvero sono i tre mesi più belli della carriera di Conte. Meriti a tutti i calciatori ma è lui che ha le chiavi»