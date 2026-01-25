"Nei 34 anni di Premier League, ci sono state 21 occasioni in cui un allenatore ad interim ha raggiunto lo status di allenatore permanente, di cui solo 8 sono rimasti in carica per tutto l'anno successivo. La verità è che non funziona"

L’Athletic si interroga su una tentazione ricorrente nel calcio inglese: trasformare un allenatore ad interim in una scelta definitiva. Prendendo spunto dall’impatto iniziale di Michael Carrick al Manchester United, l’analisi allarga lo sguardo alla storia recente della Premier League e ai numeri che raccontano quanto raramente questa scommessa abbia davvero funzionato, tra entusiasmi improvvisi, illusioni collettive e qualche eccezione destinata a confermare la regola.

Lo United potrebbe trasformare Carrick da “ad interim” a permanente, ma ha davvero senso? (Athletic)

Si legge così sul quotidiano:

“Mettendo da parte lo psicodramma del mondo del Manchester United e la sua ossessione per gli ex giocatori che intervengono quando tutti hanno bisogno di un abbraccio confortante, questa situazione pone spontaneamente una domanda: si dovrebbe mai dare un incarico permanente all’allenatore ad interim? È facile capire perché i club potrebbero farlo: se il giocatore temporaneo ha fatto bene, offrirgli un contratto a tempo pieno è più rischioso che ingaggiare qualcuno completamente nuovo? […]

Ma ha funzionato in passato? La risposta breve e riduttiva è: di norma no, non funziona… anche se con uno o due esempi per far pensare a un club ottimista: “Potrebbe funzionare per noi”. Nei 34 anni di Premier League, ci sono state 21 occasioni in cui un allenatore ad interim ha raggiunto lo status di allenatore permanente. […]

Un altro modo di vedere la cosa è quanto tempo trascorrono in carica, dopo essere stati nominati a titolo definitivo: solo otto di loro sono rimasti in carica per 38 partite (l’equivalente di una stagione intera) o più, mentre otto di loro hanno diretto 15 partite o meno. Il regno più breve dopo la nomina ad allenatore è quello del compianto Craig Shakespeare, che ha giocato 13 partite come allenatore temporaneo del Leicester City dopo aver lasciato il ruolo di assistente quando Ranieri fu licenziato nel febbraio 2017, ha firmato un contratto triennale quell’estate ma è stato poi esonerato dopo otto partite della successiva stagione di Premier League. […]

L’esperienza di Roberto Di Matteo al Chelsea è considerata una delle più bizzarre di sempre. Dopo il fallimento dell’esperimento André Villas-Boas, l’ex giocatore del Chelsea, ora vice, prese il comando per gli ultimi tre mesi della stagione 2011-12: il suo rendimento in campionato non fu eccezionale (cinque vittorie in 11 partite), ma sotto la sua guida il Chelsea vinse la Fa Cup e poi la Coppa dei Campioni a maggio, un risultato che probabilmente tutti concorderemo nel definire solido. […]

E poi c’è Solskjaer.

Eroe popolare dell’Old Trafford fin dai tempi del gioco, è considerato l’esempio per eccellenza di un club che si lascia trasportare troppo dalle buone prestazioni di un allenatore ad interim, ma anche guardando indietro ora, il Manchester United non ha avuto altra scelta che affidargli l’incarico a tempo pieno nel marzo 2019: era stato ad interim per 13 partite di campionato dopo l’esonero di José Mourinho, di cui ne hanno vinte 10 e perse una, hanno anche battuto l’Arsenal e il Chelsea in trasferta in Fa Cup ed sono stati una delle poche squadre a impedire al Liverpool di vincere in quel periodo. […]

Vi chiederete cosa farà lo United se Carrick produrrà risultati simili nelle prossime settimane e mesi. Lo United terrà conto delle lezioni della storia, sia dalla propria esperienza personale che dalla Premier League in generale? O si riempirà di ottimismo e tornerà a seguire il cuore? Dopotutto, potrebbero pensare: “Potrebbe funzionare anche per noi…””