Capello: «Xabi Alonso conosce il Real come giocatore, fare l’allenatore è diverso. Caso Negreira? In Italia abbiamo agito con Calciopoli»

A Marca: «Ronaldo il fenomeno è il miglior giocatore che ho allenato, ma lo cacciai da Madrid perché non voleva perdere peso».

L’ex tecnico Fabio Capello intervistato da Marca sul suo Real Madrid che allenò nelle stagioni 1996-97 e 2006-07 e di quello che è oggi.

L’intervista a Capello

Chi è stato il miglior calciatore che hai visto giocare?

«Pelé, ma dico anche Maradona e Messi. Questi sono i tre che hanno avuto qualcosa di diverso, sono geni del calcio perché hanno fatto cose a cui non hai nemmeno pensato.»

E il miglior giocatore che hai allenato?

«Ronaldo, il brasiliano. E dopo di lui, Van Basten. Quando ho allenato Ronaldo non ha avuto infortuni, non gli piaceva perdere peso, gli piaceva godersi la vita… E l’ho cacciato da Madrid. Ma se mi chiedi chi è stato il migliore, è facile: lui, di gran lunga. Il suo problema non era l’allenamento, ma che stava perdendo peso. Al Real Madrid pesava 94 chili e gli ho chiesto ” Quando hai vinto la Coppa del Mondo nel 2002 in Giappone, quanto pesavi?” Mi disse 84. “Beh, non puoi avere 10 chili in più ora” gli dissi.»

È rimasto sorpreso dal grande livello raggiunto dal Paris Saint Germain con Luis Enrique?

«Hanno fatto una grande stagione. Mi ha sorpreso perché i nuovi arrivati hanno dimostrato di essere molto, molto bravi. Soprattutto quelli a centrocampo. Inoltre, hanno avuto anche un portiere come Donnarumma che ha salvato il risultato in diverse occasioni. E’ merito di Luis Enrique se è il migliore portiere al mondo.»

Come vede Xabi Alonso al Real Madrid?

«Bisogna fare il vino con l’uva che hai. Se vuoi fare uno champagne ma non hai un’uva che te lo fa, non riuscirai a farlo. Quando arrivi in un posto nuovo, devi essere consapevole di dove andrai a lavorare. Conosce il club, ma come giocatore, che non è la stessa cosa di un allenatore; lì hai 25 giocatori e devi vedere dove metterli per fare bene.»

Il caso Vinicius:

«Xabi Alonso lì è stato perfetto. Bisogna parlare negli spogliatoi, e soprattutto chiedere scusa alla squadra. Perché Vinicius ha commesso una mancanza di rispetto per il giocatore che è entrato in campo al suo posto.»

L’allenatore deve avere più esperienza in squadre di alto livello per allenare il Real Madrid?

«Non è una questione di esperienza, ma di leadership. Ci sono squadre in cui arrivi e l’atmosfera è tranquilla, e squadre in cui tutto è un po’ più difficile.»

Lei ha sempre detto che gestire uno spogliatoio con tante stelle è la parte più complicata del calcio…

«Sì. Ho già detto che cacciammo Ronaldo da Madrid, ed è stato il miglior calciatore che abbia mai avuto. La cosa più difficile è avere un leader in maniera negativa, perché può essere un grosso problema. Ti uccide. Perché c’è sempre un giocatore che non sta dalla parte dell’allenatore, che gioca meno e non è felice.»

Alla fine sembra che Ancelotti abbia saputo gestire tutto:

«Carlo è “il professore”. Era un mio giocatore e lo conosco molto bene. Ha una leadership naturale: sembra pigro ma non è pigro, sembra calmo ma quando è il momento di dire alla squadra le cose chiare, le dice. Sa come avere la squadra dalla sua parte».

Da quando è arrivato Mbappé e sta facendo bene, Vinicius e Bellingham sono lontani dal loro livello migliore. È difficile far giocare più stelle del calcio insieme?

«Hanno fatto una stagione in cui tutti e tre erano allo stesso livello. Quando Mbappé è arrivato, ha avuto problemi per tre mesi. La cosa importante è vedere come possono andare d’accordo sul campo».

Come si spiega che il Real Madrid sta avendo evidenti problemi con la creazione di gioco mentre Modric sta giocando così bene al Milan e si distingue all’età di 40 anni?

«Luka è stanco, anche se sta giocando molto bene. Il Real Madrid a centrocampo non ha più una grande qualità. E’ questo il problema principale del Real oggi. Il portiere e il centrocampo sono la chiave.»

Cosa ne pensi del Barcellona? C’è un dibattito in Spagna sul fatto che Flick rischi molto con una linea difensiva così avanzata…

«Il loro calcio è molto buono, ma corrono troppi rischi. Per i miei gusti Flick rischia troppo, ma finché vince… Yamal sta migliorando in ogni partita. Lotterà in questi anni con Mbappé per il Pallone d’Oro, ma vediamo chi vince la Champions League.»

Cosa pensa dello scandalo del caso Negreira?

«Hanno cercato di fermarci ma non ci sono riusciti. Pensa allo sforzo che abbiamo dovuto fare, alla forza di quella squadra e al merito che abbiamo. Abbiamo vinto contro tutti».

In Italia c’è stato uno scandalo simile con Calciopoli:

«Ma col caso Negreira non è successo nulla. In Italia agiamo. Ho vinto due titoli con la Juventus, ho entrambe le medaglie in casa, ma la squadra è stata relegata al secondo posto.»

Come spiega cosa sta succedendo con l’Italia, che giocherà i play-off a marzo per partecipare ai Mondiali?

«Un italiano solo gioca negli undici titolari del Milan; alla Juventus, solo due; l’Inter ne ha quattro o cinque; alla Roma, due o tre. Questa è la chiave. Il sistema di allenamento è fallito, ci sono molte tattiche e poco calcio. Questo è il problema dell’Italia. All’età di 12 anni, i bambini fanno tattiche, quando dovrebbero conoscere l’ABC del calcio. Ho vissuto in Spagna e vedo che ai bambini piace giocare».