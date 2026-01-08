Calendari folli nel tennis, la Sabalenka salta i 500: «Pazienza se mi tolgono punti, la salute viene prima»

Aryna Sabalenka contro la Wta. “Continuerò a saltare eventi obbligatori anche se mi multeranno nei punti. La mia salute viene prima di tutto”. La numero uno al mondo parla dei calendari stressanti dopo aver convinto anche al secondo turno nel Brisbane International, WTA 500 che precede l’Australian Open. La Sabalenka ha battuto con un doppio 6-3 Sorana Cirstea, in circa un’ora e venti minuti di partita. Lo riporta Ubitennis

Il regolamento Wta ha imposto alle prime due giocatrici del mondo, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, un salto all’indietro rispettivamente di 520 e 508 punti, eredità proprio della mancata disputa di alcuni tornei nelle ultime settimane. Perché entrambe hanno violato una regola che pochi conoscono e alla quale ancora meno sono soliti guardare, ma che esiste nelle pieghe del regolamento del circuito: l’obbligatorietà di disputare almeno 6 tornei 500 nel corso dell’anno solare. Postilla sulla quale le prime due giocatrici del mondo hanno deciso di soprassedere.

“La stagione è decisamente folle e questo non va bene per nessuno di noi, perché ci sono tantissime giocatrici che si infortunano. Anche le palline sono piuttosto pesanti, quindi è davvero dura. In questo momento, come nella scorsa stagione, alla fine dell’anno, poiché non ho giocato abbastanza eventi 500, ci multano nei punti. È successo sia a me che a Iga. […] Le regole sono piuttosto complicate con gli eventi obbligatori, ma continuerò a saltarne un paio per proteggere il mio corpo, perché ho faticato molto la scorsa stagione”.

“Anche se i risultati sono stati davvero costanti, in alcuni tornei ho giocato completamente malata o ero davvero esausta per aver giocato troppo. In questa stagione cercheremo di gestire ciò un po’ meglio, anche se a fine anno so che mi multeranno. Il fatto che non si possa saltare un evento da 1000 punti penso sia folle. Credo che seguano solo i loro interessi. Non si concentrano sulla protezione di tutte noi”.

La Sabalenka è ora attesa da Madison Keys nei quarti di finale. “Dopo l’Australian Open abbiamo giocato a Indian Wells e ho ottenuto la mia rivincita. Ma qui, nello specifico in Australia, ovviamente mi piacerebbe ottenerne un’altra. Sarà una grande battaglia, lei ha un tennis davvero aggressivo. Sono entusiasta di affrontarla”.