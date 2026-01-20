Calciomercato Napoli, Lukaku rimarrà in azzurro: è un calciatore chiave per Antonio Conte (Schira)

Su X: "Nonostante le ultime voci sull'interesse dell'Everton e di un club saudita, Romelu Lukaku rimarrà al Napoli. Big Rom è pronto a tornare a giocare"

Calciomercato Napoli: Nicolò Schira fa chiarezza su un’ipotetico addio di Romelu Lukaku. I dettagli.

Ricordiamo che Lukaku si è infortunato il 14 agosto 2025 durante una amichevole precampionato del Napoli contro l’Olympiacos disputata a Castel di Sangro. L’attaccante belga ha subito una lesione di alto grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra e ha lasciato il campo dolorante al 31′, poi sostituito.

Lukaku ha evitato l’operazione chirurgica e ha optato per la terapia conservativa

Calciomercato Napoli, il punto su Lukaku

Scrive Schira su X:

Nonostante le ultime voci sull’interesse dell’Everton e di un club saudita, Romelu Lukaku rimarrà al Napoli . È considerato un giocatore chiave e incedibile da Antonio Conte . Big Rom è pronto a tornare a giocare.