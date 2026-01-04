Buruk (tecnico del Galatasaray): «Non abbiamo avuto contatti per Frattesi. Abbiamo altre priorità»

Okan Buruk (tecnico del Galatasaray) fa chiarezza sul mercato del club. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa turca contro il Trabzonspor, il tecnico ha smentito contatti per Davide Frattesi.

Le parole di Buruk

Ecco le parole di Buruk in conferenza, come riportata da A Spor:

«Più riesci a tenere nascosto un trasferimento, meglio è, ma purtroppo nel nostro Paese è difficile. Escono notizie sui giocatori che seguiamo, ma anche su giocatori che in realtà non ci interessano affatto. Frattesi è un calciatore importante, di grande valore. Non abbiamo avuto alcun contatto. È un giocatore che mi piace molto, ma non abbiamo fatto alcun tentativo. Al momento, un calciatore con quel profilo non è la nostra priorità assoluta. Circolano molti nomi: il 20-30% è vero, ma il resto riguarda giocatori che non conosciamo e con cui non abbiamo mai parlato».

Romano e Moretto, su Youtube, avevano invece dichiarato che il Galatasaray stesse spingendo molto.