Buongiorno: «Quando entro in campo do il massimo, nella carriera di un giocatore ci sono alti e bassi»

A Dazn: «L'umore oggi dev'essere alto, tutto è ancora possibile. Non abbiamo tempo di abbatterci, ci sono partite da giocare»

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della sfida tra Napoli e Fiorentina che andrà in scena a breve al Maradona. Focus del suo intervento anche il mercato e il prosieguo del campionato.

Buongiorno: «Nella carriera di un giocatore ci sono alti e bassi, bisogna saperli affrontare»

«L’umore deve essere alto, dobbiamo affrontare questa partita con entusiasmo e l’abbiamo preparata bene. Abbiamo guardato dei video, avevamo da recuperare molte energie. Non abbiamo tempo di abbatterci, ci sono delle partite da giocare. Distacco dal primo posto? Ovviamente si può ancora tutto: partita dopo partita vedremo cosa riusciremo a fare. Il mio rendimento? Come ho sempre fatto, quando entro in campo cerco di dare il massimo. Credo sia normale che ci siano alti e bassi nella stagione e nella carriera di un calciatore, l’importante è come li affronti, continuando a migliorarti»

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli