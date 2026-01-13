Buone notizie per Conte, Anguissa dovrebbe rientrare contro il Copenaghen (Corsport)
E fuori dalla sosta di novembre per un problema muscolare accusato con il Camerun. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della settimana per cerchiare con precisione la data
La lista degli infortunati del Napoli continua a essere lunga. Tutti, dall’allenatore, al direttore sportivo, fino al presidente, hanno sottolineato la difficoltà di giocare senza cambi e quindi senza poter far rifiatare i giocatori. Eppure il Napoli resta sempre lì. Domenica a pareggiato contro l’Inter nonostante le assenze grazie a un immenso McTominay. Ma adesso Conte potrebbe ritrovare un’altra pedina fondamentale. Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda il rientro in campo di Frank Anguissa che dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte per la gara di Champions League contro il Copenaghen in programma il prossimo 20 gennaio:
“In Danimarca, a meno di clamorose novità, dovrebbe rivedersi anche Anguissa, il primo dei grandi infortunati vicini al recupero e fuori dalla sosta di novembre per un problema muscolare accusato con il Camerun. Le sue condizioni saranno valutate nel corso della settimana per cerchiare con precisione la data”.
