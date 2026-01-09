Bove è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi: il Watford è il suo nuovo obiettivo

Il Watford, di proprietà di Gino Pozzo (figlio di Giampaolo, patron dell’Udinese) e con ds Gianluca Nani, attualmente è sesto in classifica nella Serie B inglese. L’ultima stagione in Premier League risale al 2021-22 poi un undicesimo, un quindicesimo e un quattordicesimo posto in Championship”.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Una volta svincolato, sarà libero di accordarsi con chi vuole. Quella è la chiave. Chi lo gestisce sta trattando con la società giallorossa, ben disposta nell’accogliere le richieste di Bove e di liberarlo. Si tratta sulla buonuscita: il centrocampista ha un contratto fino al 2028, a un milione netto all’anno. In totale, quindi, a bilancio per la Roma sarebbero all’incirca cinque lordi. La sensazione è che si troverà un accordo a breve. L’altra questione è l’estero. Dopo i fatti di Firenze al ragazzo fu implementato di un defibrillatore sottocutaneo (Icd), per scongiurare nuovi attacchi, impedendogli però, di fatto, di poter proseguire l’attività sportiva nel nostro paese. Perché la presenza dell’Icd, almeno secondo il regolamento in vigore su suolo italiano, non è compatibile con una carriera professionistica nel calcio. L’idoneità, infatti, viene concessa solo per lavori che comportano sforzi fisici moderati e che non prevedono contatti fisici con altre persone. Le motivazioni alla base di queste restrizioni così significative risiedono nella possibilità di recidiva, non totalmente scongiurata dall’Icd, e nell’ipotesi che un contrasto con un avversario potrebbe portare alla rottura del defibrillatore”.