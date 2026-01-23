Bounou e Koulibaly accendono la festa in casa Al-Hilal (So Foot)

Un marocchino e un senegalese nella stessa stanza? Forse non è il periodo migliore per farlo. Eppure, alla festa per il trionfo del difensore ex Napoli, il portiere gli mostra rispetto e lo abbraccia.

Un marocchino e un senegalese in casa Al-Hilal, e l’atmosfera è di festa e rispetto reciproco. Tutto questo nonostante le ultime polemiche.

Scrive So Foot:

“Il club dell’Al-Hilal ha pubblicato un video del ritorno di Kalidou Koulibaly, accolto come si deve dopo la Coppa d’Africa: torta, sorrisi e abbracci nello spogliatoio.

Campione d’Africa con il Senegal, l’ex napoletano ha ricevuto l’ovazione di tutto il gruppo, in un’atmosfera lontana dal caos che ha accompagnato la finale. Una scena semplice, quasi banale, ma che contrasta con i dibattiti accesi degli ultimi giorni. A Riyad si è soprattutto celebrato un titolo e un giocatore rispettato.

In mezzo a questa scena, Yassine Bounou si è distinto ancora una volta. Prima per il suo atteggiamento caloroso e sincero verso Koulibaly, poi per la calma generale dopo la finale persa dal Marocco. In un clima teso fatto di polemiche arbitrali e vicende delle asciugamani, il portiere marocchino continua a lanciare un messaggio più forte: rispetto e serenità”.