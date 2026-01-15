Home » Olimpiadi

Biglietti delle Olimpiadi a Los Angeles 2028 a prezzi popolari, si parte da 23 euro

Cominciata l'operazione di registrazione, i biglietti costeranno fino a 100 dollari (The Times)

Gli organizzatori delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Los Angeles 2028 puntano a rendere i Giochi più accessibili rispetto ad altri grandi eventi sportivi internazionali. Un milione di biglietti sarà venduto a 20 sterline  (23 euro) e un terzo a meno di 75 sterline (80 euro circa). L’iniziativa arriva dopo le critiche ai prezzi dei Mondiali FIFA 2026. Le registrazioni per l’estrazione dei biglietti sono già aperte per i tifosi di tutto il mondo. Lo scrive Il Times

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 hanno promesso Giochi “accessibili e inclusivi”, con un milione di biglietti al prezzo di 20 sterline e altri milioni a meno di 75 sterline. L’annuncio di LA 2028 arriva dopo le aspre critiche rivolte alla Fifa, l’organismo di governo mondiale del calcio, per i prezzi dei Mondiali di quest’estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

LA 2028 ha affermato che un terzo dei 14 milioni di biglietti totali per le Olimpiadi e le Paralimpiadi costerà 100 dollari (circa 74 sterline) o meno, incluso un milione a 28 dollari. Casey Wasserman, presidente di LA 2028, ha sottolineato: “Fin dall’inizio siamo stati chiari: accesso a questi Giochi, perché questi Giochi appartengono a tutti. Questi Giochi devono essere accessibili e inclusivi. Il fondamento di tutto ciò che stiamo costruendo per il futuro sono i tifosi, le persone che portano l’energia, l’entusiasmo e il clamore”.

Gli elevati prezzi dei biglietti Fifa e le critiche dei tifosi hanno spinto l’organizzazione di Los Angeles a rendere più equo l’accesso agli eventi. Los Angeles 2028 ha aperto le registrazioni per i tifosi di tutto il mondo per partecipare a un’estrazione per l’acquisto dei biglietti. Chi si registra potrà partecipare all’estrazione che assegnerà fasce orarie tra il 9 e il 19 aprile per comprare i biglietti.

Infine, il coinvolgimento dei volontari e l’ispirazione delle nuove generazioni sono tra le priorità del comitato organizzatore. Janet Evans, quattro volte medaglia d’oro olimpica nel nuoto per gli Stati Uniti e responsabile atletica di LA 2028, ha raccontato la sua esperienza personale, quando partecipò alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984 come tifosa. Ha aggiunto: “Quando avevo 12 anni e sono venuta a vedere le partite qui nell’84, sono stata ispirata a fare quello che faccio ora. Credo che rendere i biglietti accessibili e accessibili a tutti qui nella città di Los Angeles ispirerà i giovani”.

