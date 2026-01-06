Befana di solidarietà. Di Lorenzo, Buongiorno, Beukema tra i piccoli ricoverati del Pausilipon

Accordo tra il Napoli e la fondazione per una serie di azioni di charity e fundraising a beneficio del territorio.

Befana da ricordare per i piccoli pazienti ricoverati dell’Ospedale Pausilipon, Polo oncologico pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon. Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema hanno trascorso ieri del tempo con i bambini e le loro famiglie, portando doni, sorrisi e un momento di spensieratezza. Non è la prima volta per i giocatori del Napoli. L’iniziativa, infatti, si inserisce in un più ampio programma di attività condivise tra la SSC Napoli, l’Ospedale Santobono Pausilipon e la Fondazione Santobono Pausilipon. Programma reso possibile grazie a una convenzione recentemente sottoscritta tra la società sportiva e la Fondazione stessa. L’accordo prevede una serie di azioni di charity e fundraising. Inoltre iniziative dedicate ai bambini ricoverati, tra cui la possibilità di assistere alle partite della loro squadra del cuore allo Stadio Maradona.

“Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e di allegria. Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale. Una collaborazione che va oltre il gesto simbolico. Che rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale” le parole del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna.

“Questa giornata rappresenta perfettamente il senso della collaborazione che abbiamo voluto costruire con la SSC Napoli”, hanno spiegato Flavia Matrisciano e Giovanni Siola, direttrice e presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. “Il nostro obiettivo – hanno poi aggiunto – è creare un percorso strutturato di solidarietà che unisca sport, salute e speranza. Vedere la felicità negli occhi dei bambini è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile e concreto con il Santobono Pausilipon. Non si tratta di un gesto occasionale, ma dell’inizio di un percorso condiviso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e partecipazione anche attraverso il calcio” dice Tommaso Bianchini, direttore generale – area business della Ssc Napoli