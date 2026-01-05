Bayern Monaco, Karl sogna di giocare al Real e i tifosi lo insultano sui social: “Rispetta il nostro club, ragazzino!”

Il 17enne tedesco massacrato dai tifosi bavaresi: “Abbiamo avuto Lahm, Robben, Ribery, Muller, Schweinstiger: sono meglio di te”, “Il Bayern è un club più grande del Real Madrid”.

Il giovane talento del Bayern Monaco, Lennart Karl, è stato massacrato dai tifosi bavaresi sui suoi profili social.

Il 17enne tedesco, che quest’anno ha segnato già 6 gol con la maglia del Bayern, ha dichiarato di voler giocare un giorno per il Real Madrid.

Karl massacrato sui social dopo la sua affermazione sul Real Madrid

Su Instagram, nel suo ultimo post, sono arrivati decine di commenti dove lo criticano per questa sua affermazione.

“Capisco il sogno di giocare per un club come il Real Madrid, è normale. Ma dirlo direttamente mentre fai parte di un progetto Bayern è da pazzi. Peccato e sinceramente, molto poco professionale da parte tua. Sei ancora troppo giovane, devi controllare quello che dici nelle interviste. Quello che hai detto è stato irrispettoso verso il nostro club.”

“Vergognati!”

“Abbiamo avuto Lahm, Robben, Ribery, Muller, Schweinstiger e sempre più giocatori che avevano tutta la loro fedeltà verso il Bayern e sono milioni di volte meglio di te, il club non finisce con te; se vuoi andarci al Real, allora vai.”

“Rispetta il Bayern, ragazzino!”

“Il Bayern è un club più grande del Real Madrid. Non vogliamo un giocatore che non giochi per il bene del Bayern. Vattene, non ti vogliamo. Abbiamo Musiala.”