Balotelli va a giocare nella serie B degli Emirati. E domenica affronterà Andrea Pirlo

Martedì 6 gennaio il 35enne attaccante bresciano – rientrato mercoledì in Italia, dove si è allenato con il preparatore personale Stefano Mazzoldi, dopo una vacanza alle Maldive – ha firmato con la squadra che vanta due vittorie e nove sconfitte dopo undici partite.

Mario Balotelli torna a giocare, ma non lo fa né in serie A, né in Italia. SuperMario ha scelto Gli Emirati Arabi e, in questo campionato, la squadra ultima classificata della First division, la serie B locale. Si tratta dell’Al-Ittifaq Fc di Dubai, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Lo scrive anche il Corriere della sera di Brescia

Balotelli non gioca una gara ufficiale dal 21 dicembre 2024, uno spezzone in Genoa-Napoli. L’attaccante ha sottoscritto un contratto lungo, di due anni e mezzo, che lo legherà agli emiratini sino al 30 giugno 2028: di fatto, sarà l’ultimo contratto professionistico della sua carriera. La proprietà del club di Dubai è italiana: il presidente è Pietro Laterza, imprenditore nel settore dell’edilizia che guida anche il Chievo Verona, ora in Serie D.

Balotelli negli ultimi due mesi si è allenato con i dilettanti del Carpenedolo. Nello stesso torneo allena il suo concittadino ed ex compagno in azzurro, Andrea Pirlo, che è terzo in classifica con lo United: i due club si sfideranno domenica, ma non sono ancora maturi i tempi per l’esordio. Mario partirà venerdì, il contratto sarà depositato invece lunedì. Il derby bresciano è così rimandato.