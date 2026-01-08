Balotelli va a giocare nella serie B degli Emirati. E domenica affronterà Andrea Pirlo
SuperMario nella prima divisione emiratina con l'Al-Ittifaq Fc di Dubai ultima in classifica. Si era allenato con i dilettanti del Carpenedolo. Pirlo allena lo United terzo in classifica
Mario Balotelli torna a giocare, ma non lo fa né in serie A, né in Italia. SuperMario ha scelto Gli Emirati Arabi e, in questo campionato, la squadra ultima classificata della First division, la serie B locale. Si tratta dell’Al-Ittifaq Fc di Dubai, squadra degli Emirati Arabi Uniti. Lo scrive anche il Corriere della sera di Brescia
Martedì 6 gennaio il 35enne attaccante bresciano – rientrato mercoledì in Italia, dove si è allenato con il preparatore personale Stefano Mazzoldi, dopo una vacanza alle Maldive – ha firmato con la squadra che vanta due vittorie e nove sconfitte dopo undici partite.
Balotelli non gioca una gara ufficiale dal 21 dicembre 2024, uno spezzone in Genoa-Napoli. L’attaccante ha sottoscritto un contratto lungo, di due anni e mezzo, che lo legherà agli emiratini sino al 30 giugno 2028: di fatto, sarà l’ultimo contratto professionistico della sua carriera. La proprietà del club di Dubai è italiana: il presidente è Pietro Laterza, imprenditore nel settore dell’edilizia che guida anche il Chievo Verona, ora in Serie D.
Balotelli negli ultimi due mesi si è allenato con i dilettanti del Carpenedolo. Nello stesso torneo allena il suo concittadino ed ex compagno in azzurro, Andrea Pirlo, che è terzo in classifica con lo United: i due club si sfideranno domenica, ma non sono ancora maturi i tempi per l’esordio. Mario partirà venerdì, il contratto sarà depositato invece lunedì. Il derby bresciano è così rimandato.