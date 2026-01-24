Anguissa salta Juventus e Chelsea, la lombalgia gli dà ancora fastidio (e non poco)

Ne scrive Gazzetta. "Sarà spettatore insieme a De Bruyne (che torna a marzo), a Gilmour (febbraio), Politano e Rrahmani oltre a Neres. Meret invece sarà in panchina"

Oltre al danno, la beffa. Un classico in questa stagione del Napoli dal punto di vista degli infortuni. E così Anguissa non farà parte della trasferta di Torino, nonostante sia muscolarmente recuperato, per un problema alla schiena che gli genera fastidi già da prima di Napoli-Sassuolo (quando stava per essere riconvocato e tornare in campo). Ne parla la Gazzetta dello Sport quest’oggi.

Anguissa, niente Juventus: il mal di schiena non è ancora stato superato

“Il bello sta per venire con quelle gare che creano adrenalina a prescindere: la Juventus domani sera, il Chelsea mercoledì in Champions, la Fiorentina (alla quale aveva segnato il suo primo gol italiano) immediatamente dopo e Neres le guarderà da lontano, ahilui in compagnia di Kevin De Bruyne (atteso per marzo), Gilmour (in arrivo per inizio febbraio), Politano (che ne avrà per un mesetto) e Rrahmani (che di una quindicina di giorni avrà bisogno), dunque di mezza squadra che avrebbe fatto comodo eccome quando si mette in gioco il destino. E a far da spettatore ci sarà anche Frank Anguissa, che proprio in dirittura di arrivo s’è imbattuto in una fastidiosa lombalgia che ancora dà noia e neanche poca: niente Juventus, niente Chelsea, si capirà se avrà qualche spiraglio per presentarsi contro la Fiorentina.”