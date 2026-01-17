Anche Politano al pronto soccorso Napoli
Sembra anche per lui, come per Rrahmani, infortunio al flessore.
Matteo Politano si accascia a terra negli ultimi minuti di Napoli-Sassuolo dopo aver fatto un tiro in porta. Le sostituzioni erano finite, dunque è rimasto in campo.
Anche per lui, come per Rrahmani, sembra un infortunio al flessore della coscia.
Nel pre-partita Conte ha anche polemizzato con i medici: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici. Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi».