Anche Politano al pronto soccorso Napoli

Sembra anche per lui, come per Rrahmani, infortunio al flessore.

Spinazzola Politano

Napoli's Italian forward #21 Matteo Politano reacts during the UEFA Champions League league phase day 6 football match between SL Benfica and Napoli at Estadio da Luz in Lisbon on December 10, 2025. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Matteo Politano si accascia a terra negli ultimi minuti di Napoli-Sassuolo dopo aver fatto un tiro in porta. Le sostituzioni erano finite, dunque è rimasto in campo.

Anche per lui, come per Rrahmani, sembra un infortunio al flessore della coscia.

Nel pre-partita Conte ha anche polemizzato con i medici: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici. Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. Anguissa? Aspettiamo fiduciosi».

 

