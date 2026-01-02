Home » Il Campo » Calciomercato

Ambrosino in prestito al Venezia fino a giugno: se il club salirà in Serie A, resterà anche nella prossima stagione

Schira: la trattiva tra Napoli e Venezia è alle fasi finali per l'attaccante classe 2003 azzurro. Il prestito di sei mesi potrebbe prolungarsi di altri dodici.

Giuseppe Ambrosino è vicino ad approdare al Venezia in prestito dal Napoli.

Scrive Nicolò Schira su X:

Giuseppe Ambrosino a Venezia da Napoli, la trattativa è alla fase finale: in prestito fino a giugno, che verrà automaticamente prolungato per un’altra stagione se il Venezia arriverà in Serie A.

L’attaccante: «Lo spogliatoio? Conte tiene in considerazione tutti»

Cosa significa per un napoletano giocare al Maradona?

«Per noi napoletani scendere in campo al Maradona è qualcosa in più. Sono felicissimo e spero che con l’impegno che continuerò a mettere arriveranno altre occasioni».

Cosa rappresenta essere nel Napoli?

«Sicuramente per noi giovani con meno esperienza essere qui è motivo di grande orgoglio. Lavorare con compagni e un tecnico del genere per noi è davvero un piacere».

Che clima si respira nello spogliatoio?

«Il mister tiene in considerazione tutti. Io, come Vergara, daremo sempre il massimo in allenamento. Poi spetterà sempre a lui decidere chi mandare in campo»

