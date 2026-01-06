Allegri è il Checco Zalone del calcio: tutti lo criticano, lui porta a casa i risultati
La Gazzetta: è bistrattato dai critici proprio come l'artista che ha sbancato il botteghino. Max è l’anti-intensità, chiede a Modric di rallentare mentre tutto il calcio accelera
Il vituperato Allegri è lassù, secondo in classifica col suo Milan a un punto dall’Inter. In tanti hanno il fegato spappolato, lo levavano dato per morto e per superato. Qualcuno si sta convertendo sulla via do Damasco, anche solo per questioni di opportunità. La Gazzetta dello Sport in prima pagina con Luigi Garlando paragona Allegri a Checco Zalone che ha sbancato il botteghino (55 milioni di incassi) con il suo ultimo film “Buen camino”. I critici ovviamente storcono il naso, così come i presunto esperti di fronte al calcio del Milan di Acciughina.
Scrive la Gazzetta con Garlando:
Massimiliano Allegri è il Checco Zalone del campionato. I critici li bacchettano per la qualità del prodotto, loro se la ridono in cima alle classifiche, uno conta i milioni, l’altro i punti. «Ma è cinema questo? È calcio questo?», si chiedono gli esteti. Sì, lo è, perché è tutto più studiato di quel che sembra. Le storie di Checco non sono solo un collage di battute scorrette, ma anche satira dei nostri vizi, come in altri tempi e in altro modo faceva Alberto Sordi. Max non è solo difesa e contropiede. È una scelta di rottura: l’anti-intensità.
Veniamo da decenni dominati da questa parola sovrana: intensità. Intensità tecnica (il palleggio di Guardiola) o atletico (il pressing di Klopp o Gasp), comunque un’azione continua ad alta velocità che mira al dominio. Allegri chiede a Modric esattamente il contrario: di tenere il Milan a basso ritmo, in modalità risparmio energetico, come un pc con poca batteria, e di accenderlo di colpo, al momento buono, con le volate di Saelemaekers, Pulisic, Leao che spezzano la partita.
Il Milan per 12 volte ha segnato al primo tiro in porta. Si può arrivare in fondo in modalità risparmio? Si può vincere anche lasciando il pallone agli altri? È la curiosità più intrigante del torneo: seguire il Buen Camino di Max.
