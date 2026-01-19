«Alcaraz è il più talentuoso, preferisco lui»: Borg, McEnroe, Federer, i grandi del passato “snobbano” Sinner

La Stampa: anche Becker è sulla stessa linea. Ma Jannik per ora ha passato più settimane in vetta, 66 contro 54. E ha l'Australian Open per smentirli

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono impegnati all’Australian Open; lo spagnolo ha già esordito vincendo il primo match. Non solo. Alcaraz sembra essere molto più amato di Sinner dai grandi del tennis del passato.

I tennisti del passato si esprimono su Alcaraz e Sinner

La Stampa scrive:

Il giudizio dei vecchi capitani brucia sulla pelle come un vento salato. «Carlos ha tutto per vincere a Melbourne. È il tennista con più talento al mondo, più di Sinner e Zverev», predica Becker. Federer lo ha preceduto di qualche giorno: «È Carlos il giocatore che oggi mi assomiglia di più». Che il vecchio artista McEnroe preferisca l’artificiere spagnolo al programmatore altoatesino non sorprende molto: «È Alcaraz il modello da imitare, per come gioca e come porta allegria in campo»; a condividere l’idea, anche Borg: «Se proprio devo scegliere, dico Alcaraz; sono rimasto colpito dalla sua personalità». Jannik per ora ha passato più settimane in vetta rispetto al rivale, 66 contro 54, e da due anni vince il premio di preferito dei fan; ma Carlitos, con due anni in meno, gli resta avanti per numero di Slam vinti, 6 contro 4, nel montepremi (60 milioni contro 56), negli scontri diretti (11 a 6).