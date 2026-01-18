Al Napoli servirà ben altra prestazione in Champions contro il Copenaghen

Il Napoli ha battuto in maniera sofferta il Sassuolo per 1-0. La prima vittoria dopo tre pareggi consecutivi. La paura di aver perso per infortunio anche Rrahmani e Politano. Martedì però subito si rigioca e il Napoli affronterà uno snodo fondamentale per il prosieguo della Champions: a Copenaghen si giocherà una partita da dentro fuori, la squadra di Conte e il club di De Laurentiis si giocano l’accesso ai play-off. Se il Napoli dovesse giocare come ieri, difficilmente tornerebbe con i tre punti dalla Danimarca.

Ne scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava:

Tre punti che spez­zano la stri­scia di pareggi (tre) e che resti­tui­scono ener­gia in vista della deli­cata sfida di Cham­pions a Cope­na­ghen, quasi da den­tro o fuori. Ser­virà però ben altro tipo di car­bu­rante per resi­stere non sol­tanto al gelo della Dani­marca ma anche per fare andare testa e gambe più velo­ce­mente. Il Napoli va sotto ritmo, perde tanti, troppi pal­loni, soprat­tutto nel secondo tempo, ha dif­fi­coltà ad imba­stire una gio­cata lineare. L’affanno, sta­volta, non è fare il gol ma difen­derlo stre­nua­mente.