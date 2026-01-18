Al Napoli servirà ben altra prestazione in Champions contro il Copenaghen
Bisognerà resistere non soltanto al gelo della Danimarca. Ieri Napoli sotto ritmo, ha perso tanti, troppi palloni
Il Napoli ha battuto in maniera sofferta il Sassuolo per 1-0. La prima vittoria dopo tre pareggi consecutivi. La paura di aver perso per infortunio anche Rrahmani e Politano. Martedì però subito si rigioca e il Napoli affronterà uno snodo fondamentale per il prosieguo della Champions: a Copenaghen si giocherà una partita da dentro fuori, la squadra di Conte e il club di De Laurentiis si giocano l’accesso ai play-off. Se il Napoli dovesse giocare come ieri, difficilmente tornerebbe con i tre punti dalla Danimarca.
Ne scrive il Corriere della sera con Monica Scozzafava:
Tre punti che spezzano la striscia di pareggi (tre) e che restituiscono energia in vista della delicata sfida di Champions a Copenaghen, quasi da dentro o fuori. Servirà però ben altro tipo di carburante per resistere non soltanto al gelo della Danimarca ma anche per fare andare testa e gambe più velocemente. Il Napoli va sotto ritmo, perde tanti, troppi palloni, soprattutto nel secondo tempo, ha difficoltà ad imbastire una giocata lineare. L’affanno, stavolta, non è fare il gol ma difenderlo strenuamente.