Addio Koulibaly, Mendy e Gueye, nel Senegal s’avanza prepotente la rivoluzione generazionale (Times)

Oggi la finale di Coppa d'Africa. I tre sono al passo d'addio e oltre al Mondiale non andranno. Dietro di loro, spingono Sarr, Darra, Diouf (convocato quando aveva 15 anni)

Il Senegal si prepara alla finale della Coppa d’Africa 2025 contro il Marocco tra veterani affermati e giovani promettenti. L’infortunio di Kalidou Koulibaly ha aperto spazio al ventenne Mamadou Sarr. È il simbolo di un futuro brillante per il calcio senegalese. Il tutto mentre giocatori esperti come Mendy, Gueye e Mané guidano la squadra verso la possibile conquista del secondo titolo continentale. E’ un cambio generazionale affrontato dal Times

L’esperienza scorre profonda nella spina dorsale senegalese. Edouard Mendy in porta ha 33 anni. Kalidou Koulibaly, 34 anni, ha 103 presenze, mentre il centrocampista centrale Idrissa Gueye, 36 anni, ne ha 128. L’attaccante Sadio Mané, 33 anni, segue Gueye a quota 125 presenze. Insieme a Koulibaly sono i tre calciatori con più presenze nella storia del Senegal. Il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, a meno di 150 giorni di distanza, è un obiettivo realistico. La prossima Coppa d’Africa, tra giugno e luglio 2027 in Kenya, Uganda e Tanzania, forse meno.

Col senno di poi, la sostituzione — e il modo in cui Sarr ha preso senza problemi il posto di Koulibaly — rappresenta un vero e proprio passaggio di testimone. E non c’è solo Sarr, in prestito allo Strasburgo dal Chelsea. Il terzino sinistro El Hadji Malick Diouf, 21 anni, ha esordito con buone prestazioni in Premier League in una stagione difficile con il West Ham United. I centrocampisti centrali Habib Diarra e Lamine Camara, entrambi 22 anni, hanno brillato nella vittoria del Senegal 3-1 contro l’Inghilterra a Nottingham a giugno — la prima sconfitta dell’Inghilterra contro una squadra africana e l’unica partita persa dal tecnico inglese Thomas Tuchel in 10 gare.

Continua il Times:

Diarra e Pape Matar Sarr, 23 anni, stanno impressionando rispettivamente con Sunderland e Tottenham in Premier League. Camara potrebbe seguirli in Inghilterra e questo trio potrebbe rappresentare il motore della squadra per un decennio o più. Gli attaccanti Nicolas Jackson, 24 anni, e Iliman Ndiaye, 25, avranno ancora tante occasioni, mentre Assane Diao, 20 anni, ha segnato 8 gol in 22 partite con il Como di Cesc Fàbregas e sarebbe stato in Marocco se non fosse infortunato.

Forse più di tutti, però, due diciassettenni portano le speranze della nuova generazione. L’attaccante Ibrahim Mbaye ha già collezionato 31 presenze con il Paris Saint-Germain, diventando il più giovane giocatore senegalese a una Coppa d’Africa nella vittoria del girone contro il Botswana e il più giovane marcatore contro il Sudan negli ottavi. Ancora l’ala Amara Diouf, convocato con il Senegal a soli 15 anni e 94 giorni. Mentre una generazione d’oro del calcio senegalese volge al termine, un’altra potrebbe cominciare.