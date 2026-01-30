Adani: “Napoli-Chelsea? Gli azzurri non hanno mai perso il controllo della gara, la sconfitta deriva da giocate dei singoli”

Lele Adani, a Viva el Futbol, ha così commentato la disfatta del Napoli in Champions. Non sono mancate parole di elogio ad Antonio Vergara.

Le parole di Adani

“Guarda, io rispetto alla tenuta fisica, per me il Napoli non è calato. Il Napoli ha perso per delle giocate di quel livello, cioè ha perso per delle situazioni che trovi in Champions League o in alta Premier League di transizione, di forza, di tecnica, fuori dallo spartito che fanno i grandi giocatori, ma non ha perso nemmeno l’inerzia della gara, non ha perso il controllo, non l’ha mai perso, e ha tenuto a livello fisico quasi come se ci fosse una ripresa di una squadra dove non ci sono più rotazioni.

Il Napoli ha fatto una super partita. Vergara ha fatto anche un super gol oltre la partita. Il gol è un super gol, il gol è un gol che abita in Champions League nei numeri 10 o 7 di alto livello, cioè sono quei gol.

Allora, mi viene un nome, un nome, ma mi viene fuori dall’attualità: Ozil.”