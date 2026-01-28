A Melbourne fa troppo caldo? Sì, ma i più forti (Sinner e Alcaraz) continuano a vincere

Il CorSera: “Alcaraz ha battuto De Minaur all’aperto con 42 gradi; Sinner ha sofferto i crampi con Spizzirri, ma è stato salvato dalla chiusura del tetto. I predestinati sanno come riorganizzarsi”.

Durante gli Australian Open, che si stanno giocando in questi giorni a Melbourne, molti tennisti hanno sofferto le alte temperature, come Jannik Sinner. Il Corriere della Sera scrive che è come se si giocassero due tornei: uno all’aperto col gran caldo, uno al chiuso, con l’aria condizionata come è accaduto a Zverev, dove i grandi tennisti vincono con qualsiasi condizione.

Il quotidiano nell’edizione odierna riporta:

Ci sono due tornei in corso. Uno si gioca all’aperto, con temperature monitorate dal protocollo per il Caldo Estremo, la legge uguale per tutti che secondo qualcuno non è poi così uguale per Sinner e Alcaraz: Carlitos nel martedì dei 42,7 gradi ha battuto De Minaur all’aperto; Jannik semovente per i crampi con Spizzirri è stato salvato dalla chiusura del tetto. E dentro, si gioca un altro campionato. Ne è testimone Zverev, che ieri ha domato in quattro set l’ambizione del giovane Tien in un ambiente piacevolmente rinfrescato dall’aria condizionata; anzi, faceva addirittura freschino.

Anche quando uno è impegnato (Alcaraz) e l’altro riposa (Sinner), la feroce polarizzazione del tifo crea polemiche inesistenti. I predestinati vincono con qualsiasi condizione, semplicemente perché sono più forti. I predestinati, poi, sanno come riorganizzare i dettagli di cui è fatta la giornata quando si avvicina la stretta di uno Slam. Jannik Sinner non è un amante della vita notturna, al massimo esce dall’albergo per mangiare al ristorante. Da adesso in poi non si sprecano più energie nemmeno per la cena. E così, ieri sera, è partito l’ordine verso la Trattoria Emilia di Melbourne.