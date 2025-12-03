Vergara: «Il mio calciatore di riferimento è Zielinski. Milinkovic calcia bombe anche in allenamento»

A Sport Mediaset dopo Napoli-Cagliari: «Ero molto emozionato. Conte mi dice di essere attaccato con la testa perché è ogni tanto la stacco»

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria degli azzurri contro il Cagliari in Coppa Italia.

Le parole di Vergara

«Che emozione al Maradona, non ero mai partito titolare qui. Sono emozionato ora ed ero emozionatissimo al primo minuto»

Rigori?

«Che ansia! Ansia a mille. Dieci rigori poche volte capitano. Il rigore di Milinkovic-Savic me lo aspettavo, calcia bombe ovunque in allenamento, mi aspettavo quello che ha fatto.

Che carica, è un’occasione per noi la Coppa Italia, soprattutto per quelli che giocano meno hanno spazio per mettere minuti. Vincere e passare il turno dà carica.

Il mio giocatore di riferimento è Piotr Zielinski quando era a Napoli, mi piaceva tantissimo.

Conte mi dice di essere attaccato con la testa perché è ogni tanto la stacco».