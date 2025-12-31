L’Ifab deciderà su Var, perdite di tempo e altre nuove regole nella riunione del 20 gennaio

Come spiega la Gazzetta dello Sport, il calcio è pronto a un possibile cambio di passo: il 20 gennaio 2026 l’Ifab – International Football Association Board, l’organo che regola e modifica le regole del gioco – si riunirà in conclave per decidere alcune innovazioni che potrebbero ridefinire il modo di giocare, a partire dai prossimi campionati o addirittura dal Mondiale.

Tra le novità più attese ci sono i 2 minuti fuori per infortuni già sperimentati con successo in Premier League, Mls, poi il possibile ritocco del fuorigioco, interventi per limitare le perdite di tempo e aggiornamenti al Var, che potrebbero includere il controllo del secondo giallo.

Nuove regole per gli arbitri, l’Ifab decide il 20 gennaio (Gazzetta)

Si legge così sul quotidiano:

“Appuntamento a fine gennaio, precisamente al 20 gennaio 2026. Qualcosa nel calcio potrebbe cambiare. Non subito né immediatamente, sia chiaro: prima ci saranno i “test”, gli esperimenti […]”

I 2 minuti fuori

“Partiamo da ciò che è già stato sperimentato con esito positivo […] nella Arab Cup è stata messa in pratica la scelta dei 2 minuti fuori dal campo in caso di richiesta di cure mediche dopo un contrasto di gioco. Verrà redatto un report all’Ifab, che poi prenderà la decisione finale: non c’è dubbio che questa innovazione potrebbe essere la prima ad essere adottata ufficialmente.

Come ha spiegato Pierluigi Collina, n.1 degli arbitri FIFA: «C’è un’altra esperienza che credo verrà rispettata e sarà utile contro le finzioni: se il giocatore è infortunato e lo staff entra sul campo, il giocatore lascerà il campo stesso e resterà fuori per 2 minuti dopo la ripresa del gioco»”.

Il fuorigioco

“In pratica, l’idea è di convalidare un gol se almeno una delle quattro parti del corpo legittimate a segnare (testa, busto, gambe, piedi) è dentro la figura del difendente, mentre il fuorigioco scatterebbe solo se l’intera figura del corpo dell’attaccante è oltre l’ultimo difensore”

Tempo perso

“Il terzo punto sul tavolo riguarda le perdite di tempo. Gli 8 secondi concessi al portiere per la ripresa del gioco con la palla in mano potrebbero essere estesi anche ai calci di rinvio e alle rimesse laterali. Si valuta anche la possibilità di ridurre il tempo di possesso degli 8 secondi. In caso di eccesso temporale, potrebbe essere assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria”

Secondo giallo e Var

“L’idea, ventilata da tempo, è di aprire il “check” non solo per il rosso diretto, ma anche per il cosiddetto “secondo giallo”.