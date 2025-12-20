Una delegazione di Bologna e Napoli ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico di Riad
Presenti Immobile e Skorupski per il Bologna e Conte e Oriali per il Napoli. Sul sito della Serie A: "L’iniziativa è volta a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione e sostegno alle comunità locali."
A Riyadh, una delegazione di Bologna e Napoli ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib, regalando momenti di gioia ai piccoli pazienti ricoverati nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Lega Calcio Serie A. Ecco i dettagli.
Si legge sul sito della Lega Serie A:
Regalare un sorriso ai bambini dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah, a Riyadh: questo l’obiettivo della visita organizzata oggi da Lega Calcio Serie A, che ha visto la partecipazione di una delegazione del Bologna e del Napoli, accompagnate da rappresentanti della Lega Calcio Serie A.
Ciro Immobile e Łukasz Skorupski per il Bologna Fc 1909, l’allenatore Antonio Conte e Gabriele Oriali per la SSC Napoli, hanno regalato ai piccoli pazienti un momento di autentica vicinanza e partecipazione, intrattenendosi con loro, firmando autografi e consegnando piccoli doni.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di responsabilità sociale promosso dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con il Ministry of Sport (Mos), volto a valorizzare il ruolo dello sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali.
La Lega Calcio Serie A desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Direzione Sanitaria e a tutto il personale dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib Hospital di Al Sahafah per l’accoglienza riservata e per la costante dedizione dimostrata quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti.