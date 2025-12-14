Udinese-Napoli 1-0, il Napoli chiude con 0 tiri nello specchio della porta
Le statistiche di Udinese-Napoli sono nettamente a favore dei padroni di casa. La formazione di Conte fa poco
Un Napoli sotto tono perde contro l’Udinese. Ci sono voluti 3 gol ai padroni di casa per trovare quello giusto, convalidato dall’arbitro Sozza per portare a casa i tre punti. Le statistiche parlato chiaro, la formazione di Conte ha fatto registrare il maggior possesso palla che però non si è quasi mai concretizzato in occasioni pericolo.
Nel finale Conte inserisce la doppia punta e spuntano delle occasioni migliori, ma i tiri in porta restano 5-0 per l’Udinese.
Le occasioni del Napoli
95′ Tiro a giro di Politano alto sopra la traversa, era un’altra discreta occasione
92′ Palo esterno di Lucca! Cross di Hojlund dalla sinistra e l’italiano in spaccata colpisce il palo esterno
87′ Lucca scappa verso l’area con possibile posizione di partenza in fuorigioco, palla al centro dove Hojlund deve solo toccare in rete ma la mette alta clamorosamente