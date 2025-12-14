Home » Il Campo

Udinese-Napoli 1-0, due gol annullati alla formazione di Runjaić

Ci sono voluti due gol annullati da Sozza all'Udinese per passare in vantaggio sul Napoli nonostante il dominio sul campo

Runjaic Udinese-Napoli

Ci sono voluti 73 all’Udinese per passare in vantaggio sul Napoli, nonostante due reti messe a segno dagli uomini di Kosta Runjaić ed altrettanti gol annullati dall’arbitro Sozza.

I gol dell’udinese annullati

Il primo al 54′  ad opera di Davis sulla respinta corta e imprecisa di Milinkovic che viene annullato per fuorigioco.

Poi nella ripresa al  69′, l’Udinese passa in vantaggio ancora con il tiro da fuori di Zaniolo. Arbitro operò subito chiamato al Var per un possibile pestone a Lobotka, annulla ancora

Il gol dell’Udinese

Al 73′ l’Udinese che alla fine trova il vantaggio con un euro gol di Ekkelencamp e Milinkovic non può nulla. Nel frattempo entra Olivera per gli azzurri

