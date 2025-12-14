Udinese-Napoli 1-0, due gol annullati alla formazione di Runjaić
Ci sono voluti due gol annullati da Sozza all'Udinese per passare in vantaggio sul Napoli nonostante il dominio sul campo
Ci sono voluti 73 all’Udinese per passare in vantaggio sul Napoli, nonostante due reti messe a segno dagli uomini di Kosta Runjaić ed altrettanti gol annullati dall’arbitro Sozza.
I gol dell’udinese annullati
Il primo al 54′ ad opera di Davis sulla respinta corta e imprecisa di Milinkovic che viene annullato per fuorigioco.
Il gol dell’Udinese
Al 73′ l’Udinese che alla fine trova il vantaggio con un euro gol di Ekkelencamp e Milinkovic non può nulla. Nel frattempo entra Olivera per gli azzurri