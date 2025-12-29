Mentre Chivu quasi fugge e dice che non gli interessano le parole di Conte, Marotta replica: «Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione e la tensione»

Torna il duello Marotta-Conte: «il Napoli è nettamente favorito, è campione e ha fatto investimenti importanti»

Mentre Chivu non entra nella polemica con Antonio Conte dopo le dichiarazioni del tecnico napoletano su Inter, Milan e Juventus che sono comunque già strutturate del Napoli, Beppe Marotta raccoglie la provocazione e risponde:

Conte ieri ha risposto coì alla domanda “Perché secondo lei il Napoli non è ancora pronto per comandare?”

«Perché è un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. per tanti motivi. Oggi Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per valore patrimoniale sono diverse da tutti. Non puoi mettere le testa sotto la sabbia e pensare che le differenze non esistano, poi ti metti sotto e con il lavoro cerchi di colmare le distanze»

Chivu si è limitato a dire: «Quello che dice non mi interessa…». Quasi avesse paura di confrontarsi o toccare un tasto sbagliato.

Marotta invece ha detto:

«Visto il clima di Natale non voglio entrare in polemiche. Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore, sa distrarre l’attenzione e la tensione. Il Napoli, a mio avviso, rimane nettamente il favorito, perché è campione uscente, ha fatto investimenti importanti ed è l’unica delle prime 4 ad avere mantenuto l’allenatore». Un accenno anche al mercato: «Escludo Palestra (per gennaio, ndr), ma guarderemo ciò che il mercato offrirà».