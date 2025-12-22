Al Bologna è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive. Il vero dubbio è con quali occhi il suo Napoli scenderà in campo.

Supercoppa: per il Napoli è una bella occasione, per il Bologna la partita della vita (Repubblica)

Su Repubblica Franco Vanni della finale di Supercoppa di stasera tra Napoli e Bologna e la mette sulla possibile differenza di motivazioni anche se Conte sul punto è stato chiaro in conferenza.

Scrive Repubblica:

Per il Napoli è una bella occasione. Per il Bologna, la partita della vita. L’asimmetria delle motivazioni fra le due finaliste di Supercoppa è nota a entrambi gli allenatori.

Al Bologna

è dai tempi della leggenda Árpád Weisz, biennio 1935-1937, che il club non vince trofei in due stagioni consecutive. Allora furono due scudetti. «Sarò felice se il Bologna di De Silvestri, Italiano e Orsolini sarà ricordato come quelli di Weisz, di Bulgarelli, di Signori. Perdere le finali fa soffrire troppo. Ha ragione chi dice che “sono fatte per essere vinte, non giocate”. Che poi significa cercare di non sbagliare niente, anche i rigori, che abbiamo preparato bene».

Il tecnico rossoblù sa di cosa parla. A Firenze ha perso finali di Conference League e Coppa Italia. Le ha studiate, sezionate e ricomposte. Ha attraversato la sofferenza, l’ha capita, l’ha infine trasformata in trionfo, sempre in Coppa Italia: 14 maggio 2025, Bologna-Milan 1-0. Una data scolpita. Un luogo della mente in cui vuole tornare.

Il vero dubbio è con quali occhi il suo Napoli scenderà in campo. Se l’allenatore sarà riuscito nella sua opera di convincimento, sarà lo sguardo di chi si è abituato a vincere, ma vivendo ogni trofeo come fosse il primo. È così che funzionano le grandi squadre.