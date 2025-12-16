Supercoppa, chi vince porta a casa fino a 11 milioni. De Laurentiis ci sarà, ci tiene molto (Repubblica)

Giovedì alle ore 20 – diretta su Italia 1 – la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Milan e Napoli. Il venerdì alla stessa ora ci sarà Inter-Bologna. Lunedì sera la finale. De Laurentiis sarà in Arabia Saudita, ci terrebbe tanto a vincere il trofeo.

Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:

La prevendita è andata fortissimo e gli organizzatori arabi hanno ufficializzato in anticipo il sold out – 25 mila spettatori – favorito dal prestigio internazionale delle due squadre. È una vetrina importante per il brand e a cui tiene in modo particolare Aurelio De Laurentiis, che sarà al fianco della squadra durante la trasferta a Riad.

In palio c’è pure un montepremi molto ricco: 2.4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6.7 milioni per la finalista sconfitta. Alla società vincente della Supercoppa Italiana andranno invece 9.5 milioni, che possono salire fino a 11. Durante il soggiorno in Arabia Saudita, soprattutto se si protrarrà fino a lunedì prossimo, sarà organizzata anche la cena tradizionale del Napoli per gli auguri di Natale. Pochi i tifosi al seguito, a causa delle difficoltà logistiche e dei costi per la trasferta. Ma è prevista la diretta tv in chiaro su Italia Uno per tutta la manifestazione.

Quanto costa andare a vedere la Supercoppa in Arabia? Con 1500 euro resti 6 giorni vedi 2 partite e vai pure nel deserto

Millecinquecento euro per una finale. E’ quanto il tifoso dovrà cacciare, più o meno, per 5-6 notti a Riad facendo la media dei vari pacchetti che si incontrano sul web. C’è di tutto: chi offre solo il pernottamento e i biglietti, chi aereo, pernottamento e biglietti, chi solo i biglietti della semifinale con la promessa che la finale la si acquista in loco. Riyadh non sarà infatti solo il palcoscenico della Supercoppa Italiana 2025/2026, ma anche il centro di una proposta turistica che accompagna il calcio con formule di viaggio molto diverse tra loro.

L’offerta compatta: Supercoppa a 1000 euro

C’è chi punta sull’evento puro. Tre giorni, dal 18 al 20 dicembre 2025, con volo dall’Italia, due notti in hotel e biglietto per la semifinale Bologna-Inter all’Awwal Park Stadium. Il programma lascia spazio a una breve scoperta della capitale saudita, tra Masmak, souq tradizionali e musei, ma resta chiaramente orientato al match. Il prezzo, 1070 euro in doppia, fotografa un’idea di trasferta compatta, pensata per chi vuole esserci senza allungare il soggiorno.

Più articolata la proposta di un secondo operatore che guarda soprattutto ai tifosi di Napoli e Milan. Il pacchetto include voli da Milano o Roma, hotel 4 stelle nelle zone centrali di Riyadh, trasferimenti privati e biglietto garantito per la semifinale Napoli-Milan, con possibilità di assistere anche alla finale del 22 dicembre. Qui il calcio si intreccia con comfort e servizi premium: assistenza continua, upgrade su richiesta e una permanenza più lunga che consente di vivere la città con maggiore calma. Il costo parte da 1400 euro a persona.

L’offerta più completa trasforma la Supercoppa in un vero viaggio esperienziale. Dal 17 al 23 dicembre, sette giorni a Riyadh con sei notti in hotel 4 stelle, biglietti per entrambe le semifinali e per la finale, ma anche una “desert experience” tra dune, 4×4, tenda beduina e cena sotto le stelle. Il calcio resta il filo conduttore, ma diventa parte di un racconto più ampio, che unisce sport, cultura e paesaggio. Il prezzo, 1290 euro, rende questa formula sorprendentemente competitiva rispetto alla quantità di contenuti offerti.

Il costo dei biglietti di semifinale e finale della Supercoppa

Ma quanto costano i biglietti per assistere alle partite? Variano a seconda dell’evento scelto e della tipologia di posto. Per la semifinale tra Napoli e Milan, il costo parte da 129 euro per le soluzioni più economiche e arriva a 185 euro per quelle di fascia media. Leggermente più alti i prezzi per Bologna–Inter, con biglietti che vanno da 135 euro a 182 euro.

Per chi invece punta all’esperienza completa della Supercoppa Italiana, i pacchetti complessivi salgono di livello: si parte da 350 euro per l’opzione base e si arriva fino a 410 euro per le soluzioni di fascia media, pensate per chi vuole vivere l’evento senza rinunciare a comfort e visibilità migliori.