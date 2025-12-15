Giovedì si gioca la Supercoppa: montepremi da 23 milioni di euro (Calcio e Finanza)

Il montepremi della Supercoppa prevede 2,4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6,7 milioni per la finalista sconfitta. Alla vincente andranno 9,5 milioni, che possono salire fino a 11.

Giovedì prende il via la Supercoppa Italiana a Riyad con la semifinale tra Napoli e Milan, mentre il giorno successivo scenderanno in campo Inter e Bologna. Il Napoli di Antonio Conte arriva all’appuntamento in un momento complicato, segnato dal calo fisico, dagli infortuni e dalle recenti sconfitte, ma anche con la consapevolezza che nelle gare secche il tecnico sa spesso fare la differenza.

Quindi, in Arabia Saudita, il Napoli cerca risposte dal campo e una reazione che possa cambiare il volto di questa fase di stagione.

Montepremi della Supercoppa

Quanto vale vincere la Supercoppa italiana? Ce lo dice Calcio e Finanza:

“Un montepremi da quasi 23 milioni di euro. E’ questa la cifra che si spartiranno le squadre partecipando all’edizione 2025 del torneo (in programma la prossima settimana, tra il 18 e il 22 dicembre), grazie all’organizzazione della manifestazione in Arabia Saudita. Si tratta della terza edizione con il format della Final Four e vedrà in campo Napoli (Campione d’Italia), Inter (seconda in Serie A), Bologna (vincitrice Coppa Italia) e Milan (finalista Coppa Italia)”.

E continua:

“Le due semifinaliste perdenti incasseranno così 2,4 milioni di euro a testa, mentre la finalista che uscirà sconfitta potrà contare su 6,7 milioni di euro. E per la finalista? Attesi 9,5 milioni di euro, a cui aggiungere ulteriori 1,5 milioni – per un totale di 11 milioni – legati alla eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa locale”.

Dunque, sulla base del montepremi, queste le cifre che incasseranno le quattro squadre che prenderanno parte alla nuova edizione della Supercoppa italiana: