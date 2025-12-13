Sulla carta Napoli, Milan e Inter dovrebbero vincere, ma chi si ferma potrebbe perdere lo slancio
Il Corriere della Sera fa il punto sul prossimo turno di Serie A e sull'importanza di vincere per le squadre che sono in cima
Il Corriere della Sera fa il punto del campionato alla vigilia del prossimo turno di Serie A. Un turno he sulla carta dovrebbe essere a portata di mano di Napoli, Milan e Inter, ma che potrebbe anche riservare insidie.
“La quindicesima giornata accende la miccia. Le regine giocheranno nello spazio di poche ore: il Milan a pranzo con il Sassuolo, il Napoli alle 15 a Udine, l’inter alle 18 a Marassi. Chi si ferma è perduto. O meglio, rischia di perdere slancio. Sulla carta dovrebbero vincere tutte e tre. Ma niente è scontato nella nostra serie A. La Roma, che faceva parte del gruppo di testa, è appena inciampata a Cagliari. E il Milan ha rischiato grosso a Torino, contro la squadra di Baroni. Quella vittoria, da 0-2 a 3-2, può segnare la svolta rossonera”.
“Il Napoli ha gli stessi punti del Milan e qualche patema in più. L’udinese è forte fisicamente e ha rilanciato Zaniolo, ma è discontinua. Sulla carta i contiani hanno tutte le possibilità per centrare la quarta vittoria di fila in campionato, ma bisognerà vedere quanto peserà la stanchezza, anche psicologica, dopo la netta sconfitta di Lisbona, che ha complicato la Champions. L’emergenza, soprattutto a centrocampo, ha fiaccato la squadra in Europa. Ma in Italia, dove i ritmi sono più bassi, il Napoli può ritrovare sé stesso. Gli strappi di Neres e la forza di Hojlund possono marcare la differenza”.