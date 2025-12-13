Sulla carta Napoli, Milan e Inter dovrebbero vincere, ma chi si ferma potrebbe perdere lo slancio

Il Corriere della Sera fa il punto del campionato alla vigilia del prossimo turno di Serie A. Un turno he sulla carta dovrebbe essere a portata di mano di Napoli, Milan e Inter, ma che potrebbe anche riservare insidie.

“La quin­di­ce­sima gior­nata accende la mic­cia. Le regine gio­che­ranno nello spa­zio di poche ore: il Milan a pranzo con il Sas­suolo, il Napoli alle 15 a Udine, l’inter alle 18 a Marassi. Chi si ferma è per­duto. O meglio, rischia di per­dere slan­cio. Sulla carta dovreb­bero vin­cere tutte e tre. Ma niente è scon­tato nella nostra serie A. La Roma, che faceva parte del gruppo di testa, è appena inciam­pata a Cagliari. E il Milan ha rischiato grosso a Torino, con­tro la squa­dra di Baroni. Quella vit­to­ria, da 0-2 a 3-2, può segnare la svolta ros­so­nera”.

“Il Napoli ha gli stessi punti del Milan e qualche patema in più. L’udinese è forte fisicamente e ha rilanciato Zaniolo, ma è discontinua. Sulla carta i contiani hanno tutte le possibilità per centrare la quarta vittoria di fila in campionato, ma bisognerà vedere quanto peserà la stanchezza, anche psicologica, dopo la netta sconfitta di Lisbona, che ha complicato la Champions. L’emergenza, soprattutto a centrocampo, ha fiaccato la squadra in Europa. Ma in Italia, dove i ritmi sono più bassi, il Napoli può ritrovare sé stesso. Gli strappi di Neres e la forza di Hojlund possono marcare la differenza”.